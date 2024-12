GameStop-Aus in Deutschland nun offiziell - Unternehmen bestätigt Schließung aller Filialen

Das US-Unternehmen GameStop zieht sich aus Deutschland zurück.

GameStop stellt seine Geschäfte in Deutschland komplett ein. Das hat das US-Unternehmen nun offiziell bestätigt. Statt in einem konkreten Statement versteckt sich diese Bestätigung allerdings in den jüngst bekannt gegebenen Quartalszahlen des Videospiel-Händlers. Diese enthalten nämlich Wertberichtigungen, welche das Deutschland-Aus offiziell machen (via gameswirtschaft.de).

Ein Statement der deutschen Hauptniederlassung, die ihren Sitz in Tannheim hat, gibt es nach wie vor nicht. Notwendig wird dies aber auch nicht mehr sein, zu deutlich hatte sich das Aus in den vergangenen Wochen bereits abgezeichnet.

Ende November wurden die Mitarbeiter*innen der verbliebenen deutschen GameStop-Fillialen über die bevorstehenden Schließungen informiert, in dieser Woche startete zudem ein Räumungsverkauf. Das "Alles muss raus" auf der offiziellen Webseite war bereits eindeutig.

Filialen schließen Ende Januar, auch in Italien ist Schluss

Betroffen sind mehr als 500 Mitarbeitende in 69 deutschen Filialen. Der Online-Shop bleibt laut gameswirtschaft.de noch bis zum 10. Januar am Netz, am 31. Januar ist dann auch in den Geschäften Schluss.

Damit enden knapp 20 Jahre, in denen GameStop in Deutschland vertreten war. Auch aus Italien wird sich das Unternehmen zurückziehen. Die verbliebenen italienischen Filialen werden an einen Mitbewerber verkauft, weswegen GameStop in Europa nur noch in Frankreich vertreten ist – dort aber unter anderem Namen (Micromania).

GameStop hat seit Jahren Probleme, vor allem bedingt durch den wachsenden Digitalvertrieb. Bereits im Jahr 2019 ging der Umsatz des Unternehmens deutlich zurück und während der Corona-Pandemie schlitterte GameStop dann in die roten Zahlen, trotz eines kurzzeitigen Hochs der Aktie Anfang des Jahres 2021. 2023 folgte ein weiterer harter Einschnitt hierzulande, bei dem knapp 100 Filialen geschlossen wurden. Nun also der komplette Rückzug aus Deutschland.

Die GameStop-Ära in Deutschland endet im Januar 2025. Welche Erinnerungen verbindet ihr mit dem Unternehmen?