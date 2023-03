Gutes Gaming-Headset für knapp 20€: Logitech Astro A10 jetzt zum Toppreis im Angebot

Das Logitech Astro A10 Gaming-Headset der 2. Generation bekommt ihr jetzt zum Spottpreis von 19,99€.

Bei MediaMarkt und auch bei Saturn bekommt ihr gerade ein gutes Gaming-Headset zu einem echten Schnäppchenpreis: Das von Logitech stammende Astro A10 in der 2022 erschienenen 2. Generation kostet gerade nur noch 19,99€ (UVP: 64,99€). So günstig gab es das kabelgebundene Headset, das von P5 und PS4 über Xbox bis hin zur Nintendo Switch mit allen aktuellen Konsolen kompatibel ist, laut Vergleichsplattformen bislang noch nie. Hier geht’s zum Deal:

Wie gut ist das Logitech Astro A 10 Gen 2?

Das Gaming-Headset Astro A10 Gen 2 (links) bringt im Vergleich zu seinem Vorgänger (rechts) einige Verbesserungen mit.

Ausgewogener Klang: Selbst zu für seinen normalen Preis bietet das Astro A10 Gen 2 eine gute Leistung. Das liegt natürlich vor allem daran, dass der Sound überzeugt. Im Vergleich zur ersten Generation ist der Klang deutlich ausgewogener: Der Bass wurde etwas zurückgenommen, die Mitten und Höhen dafür gestärkt. Dadurch eignet sich das Astro A10 Gen 2 nicht nur besser zum Musikhören, es sorgt auch beim Gaming dafür, dass Dialoge und Schrittgeräusche besser zur Geltung kommen. Allerdings wirken die Bässe dafür eben nicht mehr ganz so beeindruckend.

Mehr Komfort & gutes Mikro: Eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum Vorgänger gibt es beim Tragekomfort: Die Hörer sind nun leichter verstellbar und sitzen nicht mehr so eng. Da zudem die Polsterung nach wie vor sehr bequem ist, solltet ihr auch lange Gaming-Sessions schmerzfrei überstehen können. Das Mikrofon bietet abermals gute Qualität und gibt die Stimme klar und verständlich wieder. Nicht so gut gefallen hat uns allerdings, dass der Arm etwas kürzer ist und sich das Mikro daher nicht mehr so gut optimal vor dem Mund platzieren lässt.

