Gaming-Headset für PS5 und Xbox im Angebot: Das SteelSeries Arctis Nova 7X überzeugt mit gutem Raumklang und starkem Akku

So günstig war das Gaming-Headset noch nie!

Das SteelSeries Arctis Nova 7X ist gerade bei Amazon stark reduziert. So zahlt ihr für das kabellose Gaming-Headset aktuell nur noch 134,99€. Der Versand ist obendrein kostenlos.

So gut ist der Preis: Die UVP des Headsets liegt bei 199,99€. Im Vergleich dazu spart ihr starke 33%. Seit der Veröffentlichung im August 2022 war das Modell nie so günstig zu haben wie aktuell. Der bisher beste Preis stammt aus dem Dezember und betrug 139€. (Quelle: geizhals.de)

Bei MediaMarkt und Saturn findet ihr das Headset aktuell übrigens zum selben Preis.

Amazon: Gaming-Headset für PS5 und Xbox im Angebot

Das SteelSeries Arctis Nova 7 gibt es in drei verschiedenen Varianten. Das "normale" Modell ist speziell für den PC konzipiert, das 7P für die PlayStation und das hier vorgestellte 7X für die Xbox. Bis auf die Farbe des Designs ändert sich dabei allerdings nicht allzu viel. Das 7X kann also genauso gut auch an der PS4 oder PS5 genutzt werden. Andersherum geht das allerdings nicht. Das 7P funktioniert nur an der PS5 und dem PC

Praktisch sind dabei die dualen Audiostreams. So könnt ihr neben eurer Konsole auch noch ein weiteres Gerät wie euer Handy verbinden. Ihr werdet mitten in eurer Session angerufen? Kein Problem, das Telefonat könnt ihr einfach an eurem Headset entgegennehmen und nebenbei weiterzocken!

Dass es sich um die Xbox-Variante handelt, erkennt ihr eigentlich nur an der Farbe des Stoffs.

Auch bei den Kernkompetenzen, dem Sound und dem Mikrofon, kann das Arctis Nova 7X überzeugen. Durch den 360°-Sound könnt ihr Gegner*innen orten und taucht tief in eure Lieblingsspiele ein. Das Mikro überträgt eure Stimme sauber und latenzfrei an eure Mitspieler*innen.

Damit ihr das Headset nicht dauernd laden müsst, hat Steelseries einen leistungsstarken Akku verbaut. Über 33 Stunden sind mit nur einer Ladung drin und 15 Minuten aufladen sollen für ganze 6 Stunden ausreichen.

Die Hardware-Expert*innen von rtings.com haben das Gaming-Headset auf Herz und Nieren getestet und kamen dabei zu folgendem Fazit:

Das SteelSeries Arctis Nova 7P und seine Varianten eignen sich gut für kabelloses Gaming. Das bassreiche Klangprofil hilft, Soundeffekte wie Schritte im Spiel zu betonen. Wenn ihr jedoch einen anderen Klang bevorzugt, bietet die dazugehörige Software einen parametrischen EQ und Voreinstellungen, mit denen ihr Feinabstimmung vornehmen könnt. Die Kopfhörer haben eine ununterbrochene Wiedergabezeit von über 33 Stunden und sind bequem genug für lange Gaming-Sessions. Ihr könnt die Kopfhörer sogar gleichzeitig mit einer Konsole und eurem Smartphone verbinden. Die Xbox-Variante hat eine geringe Latenz, sodass Audio- und Videowiedergabe beim Spielen synchron bleiben.

0:42 PlayStation Pulse Elite und Explore: Sony kündigt gleich zwei neue Headsets für PS5 an

Möchtet ihr weitere Informationen über spannende neue Veröffentlichungen oder preiswerte Sonderangebote im Bereich Gaming und Technik erhalten? Dann besucht unsere GamePro Deal-Übersicht oder schaut euch diese Artikel an: