'War zu lange in der Garage': Diese PS4 hat sich zu einem üblen Rost-Monster entwickelt

Hier seht ihr die rostige Garagen-PS4 (Bild: reddit.com/user/Worried-Dragonfly450).

Elektronische Geräte und Feuchtigkeit passen einfach nicht zusammen. Wenn es etwas gibt, das man voneinander fernhalten sollte, dann ist es diese Kombination. Aber manchmal wissen wir gar nicht unbedingt, dass es irgendwo auch feucht sein könnte. So oder so ähnlich dürfte es der Person gegangen sein, die diese PS4 in einer Garage gelagert hat. Dort war sie dann offenbar so lange, dass sie richtig viel Rost angesetzt hat.

Rostige PS4 aus der Garage sieht zum Fürchten aus, aber könnte mit etwas Glück noch funktionieren

Darum geht's: Anscheinend sollte ein Mensch, der das Ganze auf Reddit gepostet hat, nur den HDMI-Eingang der PlayStation 4 wieder in Ordnung bringen. Was genau mit dem Anschluss los ist, lässt sich auf den Bildern nicht erkennen. Fest steht aber, dass die Konsole auch sonst nicht gerade in einem guten Zustand ist beziehungsweise war.

Übertrieben rostig: Der Besitzer wollte das Gerät offenbar von innen inspizieren und hat sie laut dem Urheber des Posts auseinandergenommen. Allerdings ist er bei dem Versuch nicht besonders weit gekommen und hat auch nicht gerade viel Vorsicht walten lassen. Ein Teil ist zum Beispiel total verbogen, wie ihr auf dem Bild sehen könnt.

"Ich hatte vor, den HDMI-Port für ihn zu reparieren und er hat vorher versucht, sie auseinanderzunehmen. Es ist ersichtlich, dass er nicht sehr gut darin ist."

Wir mussten das sehen, also ersparen wir euch den Anblick ebenfalls nicht. So sieht das alte Rostmonster aus:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Ob die Konsole noch zu retten ist, steht in den Sternen. Es könnte durchaus sein, wenn durch den Rost keine überlebenswichtigen Komponenten beschädigt wurden und die Feuchtigkeit nicht noch tiefer in die Einzelteile eingedrungen ist. Der HDMI-Port sollte sich auf jeden Fall reparieren lassen und auch das verbogene Metall lässt sich wieder hinbiegen.

Fest steht: Lagert eure älteren Konsolen lieber nicht in der Garage, wenn die so feucht werden kann, dass es rostet. Falls ihr in Hochwasser-Gebieten wohnt und schon mal euer Keller vollgelaufen ist, solltet ihr zur Sicherheit auch nochmal überprüfen, was ihr da so drin gelagert habt und wie gut das alles im und auf dem Trockenen steht. Dasselbe gilt natürlich auch für Speicher, Dachböden und dergleichen.

Wo lagert ihr alte Elektronikgeräte und ist euch auch schon mal eines so verrostet?