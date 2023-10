Gargoyles kehrt wohl auf Disney Plus zurück - Und zwar als Live Action-Serie mit echten Schauspielern

Die Gargoyles-Zeichentrickserie war kein Mega-Hit, hat sich aber zum Kult entwickelt.

Kennt ihr noch die Gargoyles? Sie kommen jetzt wahrscheinlich zurück! Zumindest soll Disney eine Neuauflage in Auftrag gegeben haben, die sich auch schon in der Produktion befindet. Allerdings sorgt nicht nur die neue Live-Action-Ausrichtung, sondern auch die Verantwortlichen für einiges an Skepsis.

Gargoyles: Der Kult-Klassiker aus den Neunzigern kehrt als Live Action-Serie zurück, wenn alles gut geht

Was sind Gargoyles? Falls ihr die Serie nicht kennt: 1994 bis 1997 lief eine Zeichentrick-Serie im TV, die sich vor allem um die titelgebenden Monster dreht. Bei Tageslicht sind sie zu Stein erstarrt, aber nachts erwachen sie zum Leben. Nachdem sie 100 Jahre verflucht waren, erwachen sie plötzlich im modernen Manhattan.

Aber wie der deutschsprachige Titel 'Gargoyles – Auf den Schwingen der Gerechtigkeit' bereits andeutet, handelt es sich bei den düsteren Fabelwesen nicht um Bösewichte, sondern eigentlich um Held*innen. Ihre Abenteuer brachen nach drei Staffeln aber leider mittendrin ab, die Story wurde nie beendet.

Übrigens: Der Mega Drive-Klassiker bekommt die Tage über ein Remaster, das so aussieht:

0:59 Das Gargoyles-Spiel zur Kult-Serie bekommt ein Remake, das Kinder der 90er glücklich machen dürfte

Das könnte sich jetzt ändern: Laut einem Bericht von The Hollywood Reporter befindet sich eine neue Gargoyles-Serie bereits in Arbeit. Allerdings keine Zeichentrick-Fortsetzung, sondern allem Anschein nach ein Live Action-Reboot.

Die Story klingt laut Variety allerdings fast genau so, wie wir es aus dem Original kennen. Nur mit dem großen Unterschied, dass Gargoyle Goliath anscheinend der einzig überlebende Gargoyle ist und seine neuzeitlichen Abenteuer mehr oder weniger auf sich allein gestellt bestreiten muss – mit Ausnahme von Polizistin Elisa Maza.

Wenn ihr Lust auf eine ähnliche Serie habt, wäre Castlevania: Nocturne vielleicht etwas für euch:

2:30 Castlevania: Nocturne - Die Netflixserie enthüllt endlich ihren Release mit erstem richtigen Trailer

Wer macht die Serie? Wer noch nicht skeptisch genug ist, darf sich auch über den Verantwortlichen wundern, den Disney mit dem Gargoyles-Projekt beauftragt hat: Gary Dauberman soll als Autor, Showrunner und Executive Producer fungieren.

Gary Dauberman kennen Film-Fans aber vor allem von Horrorstreifen wie Annabelle, Annabelle Creation und Annabelle Comes Home sowie The Nun und The Nun 2. Auch an Es und dessen Fortsetzung Es: Kapitel 2 hat er als Drehbuchautor mitgewirkt.

Das passt natürlich nur bedingt zu Gargoyles: Die Originalserie hatte zwar durchaus teilweise düstere Anleihen, im Grunde genommen handelt es sich aber immer noch um eine sehr harmlose Zeichentrickserie für Kinder. Ob die Neuauflage denselben Ton anschlägt oder tatsächlich mehr Richtung Horror geht, steht aktuell aber noch nicht fest.

Wann die Serie erscheint, wissen wir auch noch nicht. Aktuell sieht es sowieso eher danach aus, als solltet ihr euch nicht zu früh freuen: Es gab schon mehrfach Gerüchte und Pläne, die Gargoyles zurück zu bringen, aber bisher ist noch nie etwas draus geworden.

Passenderweise wurde vor Kurzem erst ein Remaster des Gargoyles-Spiels angekündigt: Gargoyles Remastered erschient bereits am 19. Oktober 2023, und zwar für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und den PC. Es handelt sich dabei um eine Neuauflage des Sega Mega Drive-Klassikers aus den 1990er Jahren. Den Trailer findet ihr weiter oben in der News.

Was erwartet ihr von der Live Action-Serie? Glaubt ihr, sie kann einen ähnlichen Kultstatus erreichen wie das Original und wenn ja, wie müsste sie dafür werden?