GBA-Fan sagt: Das war das schlimmste Spiele-Cover aller Zeiten - aber die Community kann das sogar noch überbieten

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Die 2000er waren eine andere Zeit. Man musste plötzlich mit Euro bezahlen, hörte Avril Lavigne auf seinem brandneuen MP3-Player und ich hatte so viel Klebstoff in den Haaren, dass diese als tödliche Waffe hätten benutzt werden können.

Aber auch bei Videospielen gab es viel zu entdecken. GTA San Andreas, World of Warcraft oder Half-Life 2 gingen neue Wege, die bis heute spürbar sind. Auch auf dem GBA gab es Titel, die im Gedächtnis geblieben sind – allerdings eher, weil sich ihre Cover in unsere Pupillen eingebrannt haben.

Was zur Hölle ist das?

So wie KaRnaaj Rally. Das Rennspiel für den Game Boy Advance erschien 2002 und wurde damals sogar ziemlich gut bewertet. Technisch war es für die Zeit solide, mit 3D-Polygonen und einem Mix aus Rennen und Fahrzeugkampf.

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Autoplay

Eigentlich also nichts, was groß aus der Reihe fällt. Bis man die Verpackung sieht.

Ein blauhaariger Typ, direkt aus der CGI-Hölle, bekommt gefühlt eine halbe Herzattacke, weil er fast von einem pinken Sportwagen umgefahren wird. Alles daran ist wunderbar schrecklich: der Gesichtsausdruck, die MS-Paint-Haare und der unleserliche Schriftarten-Salat, der das Logo kaum erkennbar macht.

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Doch geht es noch schlimmer?

“Sieht aus wie ein Kunstprojekt aus der Schule”

Auf Reddit stellt nun ein User die Frage: Könnt ihr dieses Boxart überbieten? Ja, das geht. Aber schon KaRnaaj Rally wird von manchen GBA-Fans zum ultimativen Trash-Cover-König gekrönt.

Das sieht aus wie ein schlechtes Kunstprojekt aus der Mittelstufe aus den 90ern.

Aber allein schon der Name macht das Spiel irgendwie großartig.

Dieses Cover UND dieser Titel – das ist ein heftiger Doppelschlag.

Doch die Community hat noch weitere Kunstwerke parat.

Noch schlimmer geht immer

In den Kommentaren versuchen viele direkt, das Ganze zu überbieten.

Genannt werden unter anderem Urban Yeti mit einem Sasquatch, der aussieht, als hätte er es eilig zur nächsten Toilette.

Oder David Beckham Soccer, dessen Cover den Fußballstar so zeigt, als wäre er komplett in Mehl gewälzt worden und bereit zum Panieren.

Und dann gibt es noch Super Duper Sumos – ein Spiel, bei dem zwei Sumoringer ihre Hinterteile aneinander reiben. Wir möchten nur die Spielbeschreibung zitieren: „They got guts…and big butts.“

Rückblickend ist Karnaaj Rally damit vielleicht gar nicht das schlimmste Cover aller Zeiten. Aber definitiv eines, das man so schnell nicht vergisst.

Habt ihr noch andere Spiele im Kopf, bei denen das Cover komplett aus dem Ruder gelaufen ist?