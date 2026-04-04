Nach 30 Jahren habe ich gelernt, dass der Game Boy eine geheime Tastenkombination hat - und jetzt ärgere ich mich, dass ich sie nicht früher kannte

Chris' Game Boy hat eine Funktion mehr als er lange Zeit dachte.

An einem gemütlichen Abend habe ich mich dazu entschlossen, endlich mal Wario Land 2 auf dem Game Boy Color nachzuholen, sprich die Fortsetzung eines meiner liebsten Spiele aus der Kindheit. Nach einigen Stunden Gehoppse, Getackle und Gerätsel war ich dann auch schon durch und habe die Prozentzahl angezeigt bekommen, mit der ich das Spiel abgeschlossen habe, sowie eine Übersicht mit verpassten Schätzen. Die sollten sich laut Beschreibung in einer Art Level-Auswahl nachholen lassen.

Nur: An dieser Stelle ging es nicht mehr weiter und es erschien auch keine Speichermeldung wie üblich. Einfach nur aus- und wieder einschalten war mir zu unsicher, immerhin könnte ich dann meinen gesamten Fortschritt verlieren, sofern das Spiel gerade im Hintergrund meinen bestandenen Durchgang sichert.

Eigentlich erscheint beim Speichern diese Anzeige in Wario Land 2, nur nicht nach dem Abschluss des Spiels.

Nach einer kurzen Suche danach, was ich denn jetzt machen soll, gab es die beruhigende Nachricht, dass ich meinen Game Boy einfach per Power-Schalter neustarten kann. Alternativ ist aber auch die Eingabe einer speziellen Tastenkombination möglich. Und die kannte ich noch gar nicht.

Die größte Überraschung dabei: Sie funktioniert bei (fast) jedem Spiel!

Chris Werian Für Chris geht nichts über die Kompaktheit eines Game Boy Color. Außerdem findet er den Pixellook der alten Spiele bis heute unheimlich charmant, weshalb er auch so gern auf dem Retro-Handheld zockt. Er hat jetzt sogar schon mehrere Exemplare gemoddet und mit hübscheren Displays, USB-C-Akkus und verbesserten Audio-Komponenten ausgestattet. Eigentlich dachte er, er wüsste alles über den Handheld. Aber dem war nicht so!

Diese kurze Tastenkombination startet einen Game Boy (Color) neu

Game Boys funktionieren ziemlich simpel: Schaltet ihr sie ein, zieht es das Nintendo-Logo von oben in Richtung Bildschirmmitte. Dabei werden die Logo-Daten vom eingelegten Spielmodul mit denen vom Handheld abgeglichen, um die Authentizität der Cartridge zu überprüfen.

Handelt es sich nicht um ein originales Modul, sondern um eine schlecht gemachte Raubkopie, startet der Titel nicht und der Schriftzug erscheint als schwarzer Balken. Beim Color läuft der Prozess ganz ähnlich ab, nur dass dabei der Schriftzug mit bunten Farben zur Seite ausgeklappt wird.

0:20 Das sind die Boot-Animationen von Game Boy, Game Boy Color und Game Boy Advance

Autoplay

Wurde der Logo-Check erfolgreich bestanden, wird der nächste Datenblock auf dem Speicher-Chip des Moduls gelesen und das darauf befindliche Spiel ausgeführt. Um Spiele neuzustarten, habe ich gut 30 Jahre lang den Power-Schalter ein Mal nach unten und wieder nach oben geschoben – ein sogenannter Hard Reset, bei dem der Game Boy jedes Mal von neuem mit dem Einlesen des Logos beginnt.

Es geht aber auch anders, und zwar mit dieser Tastenkombination:

Start + Select + A + B

Dann springt der Game Boy zurück an den Anfang des auf der Cartridge abgespeicherten Codes, ignoriert aber den Logo-Abgleich. Der kompakte Handheld führt also einen sogenannten Soft Reset durch.

Und mit ihm hätte ich mir einige Situationen auf dem Game Boy erleichtern können. Etwa beim Schummeln im Pokémon-Casino, indem ich das Spiel speicherte und mich erst dann an den Einarmigen Banditen setzte. Oder mir die Chance absichere, eines der legendären Pokémon zu fangen, ohne den Meisterball zu verwenden.

Beim Fangen von Mewtu (im Englischen: Mewtwo) kann einiges schiefgehen. Daher lohnt es sich, kurz vor dem Kampf zu speichern. (Bildquelle: Tarx 96 / Youtube)

Wobei ich zugegebenermaßen stets ein paar Versuche brauche, um den Soft Reset auszulösen. Die Tasten müssen nämlich auf den Frame genau gleichzeitig gedrückt werden, sonst klappt die versteckte Funktion nicht. Wohl auch, um einen versehentlichen Neustart auszuschließen.

Ausnahmen Es ist auch möglich, dass Spiele den Soft Reset überschreiben und für andere Funktionen verwenden. The Legend of Zelda: Link's Awakening ist (auch in seiner DX-Variante) solch ein Fall, dort wurde die Kombination für das Speichermenü reserviert.

Jahrzehnte später ist der Soft Reset sogar noch viel praktischer

Die Soft Reset-Kombo funktioniert auch auf dem Game Boy Advance und sogar bei emulierten Klassikern im Switch Online-Abo. Dort kann die Kombination genutzt werden, um das jeweilige Spiel neuzustarten, ohne es zu schließen und neu zu öffnen oder ein Menü aufzuklappen.

Fans von Pokémon Blattgrün und Feuerrot warnen aber auch davor, dass dabei der Spielfortschritt verloren gehen kann:

Auch moderne Game Boy-Spiele profitieren von der Soft Reset-Kombo: Habt ihr euch Fan-Kreationen beispielsweise bei Itch.io, Incube8 oder The Retro Room gekauft und sie auf eine microSD-Flashcart wie dem Everdrive oder dem EZFlash geladen, kommt ihr über die Tastenkombination zurück zum Titelbildschirm des Spiels, ohne erst in die Nutzeroberfläche der Cartridges zu booten.

Ihr spart mit dem Soft-Reset also noch mehr Zeit als damals. Ganz nebenbei beansprucht ihr außerdem die Elektrik des Game Boys weniger und bei so alter Technik ist jedes Quäntchen Langlebigkeit ein absoluter Segen!

Kennt ihr die Tastenkombination bereits? Oder hört ihr auch zum ersten Mal davon?