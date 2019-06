Gears 5-Fans können sich auf die E3 2019 freuen!

Microsoft hat große Pläne für die E3 2019. Nun wissen wir auch, dass der heiß erwartete Exklusivtitel Gears 5 definitiv mit dabei sein wird. Das hat der Publisher auf Twitter bekannt gegeben. Eine Überraschung ist das sicher nicht, aber Gewissheit ist immer gut.

Es gibt auch einen genauen Termin, wann der 3rd. Person-Shooter auf die Bühne kommt. Los geht es am 9. Juni um 22 Uhr deutscher Zeit. Außerdem gibt es einen weiteren Termin im E3 Coliseum, wo das Spiel noch einmal näher vorgestellt werden soll.

Nach der Ankündigung auf der E3 2018 ist es ziemlich ruhig um Gears 5 geworden. Microsoft gab sich sehr bedeckt. Immerhin hat das lange Warten nun ein Ende.

Leider gibt es keine weiteren Infos, was Microsoft uns im Juni präsentieren will. Allerdings gibt es zu Gears 5 erstaunlich wenig zu wissen. Neben einer Gameplay-Demo wäre vor allem ein konkreter Release-Termin wünschenswert.

Aktuellen Gerüchten zufolge könnte das Actionspiel bereits am 10. September 2019 erscheinen. Sollte das tatsächlich der Fall sein, dürfte das Datum auf jeden Fall während der E3 bestätigt werden.

Der Shooter versetzt euch im fünften Teil in die Rolle von Kait Diaz, die ihr bereits auf Gears of War 4 kennt. Bekannten Charakteren wie Marcus Fenix werdet ihr natürlich trotzdem wieder begegnen. Mit dabei sind wieder Deckungsshooter-Gameplay, Splitscreen und Online-Koop.

The wait is almost over. See you at #XboxE3 . #Gears5 pic.twitter.com/l2WsrSnkES

Join @GearsViking at the #E3Coliseum for an inside look at #Gears5, coming later this year to @XBox and PC. #E32019 https://t.co/QOa74rVCXB pic.twitter.com/IG6k7oc91V