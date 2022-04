Unreal Engine 5-Demo gibt leckeren Vorgeschmack auf zukünftige PS5- und Xbox Series X-Grafik

Die Gears of War-Spiele gehören seit jeher zu den optisch stärksten Titeln auf Xbox-Konsolen und dem PC und holten stets eine Menge aus der zugrunde liegenden Unreal-Engine heraus. Schon deshalb sollte man hellhörig werden, wenn das aktuelle Gears-Studio The Coalition ein Video einer Unreal Engine 5-Demo veröffentlicht.

Beeindruckendes Spiel mit Licht und Schatten

Und genau das hat der Entwickler im Rahmen des gestrigen State of Unreal-Events auch getan. Das Video zeigt den sogenannten "The Cavern Cinematic Tech Test" und gibt schon einmal einen Vorgeschmack darauf, wie zukünftig Zwischensequenzen in mit der Unreal Engine 5 erstellten Spielen aussehen könnten.

Hier ist das Video:

Achtet vor allem auf den voluminös wirkenden Nebel, die Details auf dem Charakter und die realistische Beleuchtung der gesamten Szenerie. Das ist etwas, was man mit aktueller Technik nur selten gesehen hat und vor allem in Sachen Detailfülle ein ordentlicher Sprung nach vorne.

Schon jetzt auf einer Xbox Series X möglich

Sogar ein hundertfacher-Sprung, wenn man Kate Rayner, dem Technical Director von The Coalition, Glauben schenkt. Die sprach nämlich mit dem Xbox Blog über die Demo und sagte dort unter anderem, das das zu sehende Material so bereits in Echtzeit auf einer Xbox Series X gerendert werden kann. Die Szenen sind also kein utopisches Wolkenschloss, sondern ziemlich sicher etwas, was wir zukünftig auf einer Xbox – und natürlich auch PlayStation oder PC – werden sehen können.

Allerdings: Bei der Cavern Demo handelt es sich eben genau um das - eine Demo. Es sind keine Ausschnitte aus Gears 6, einer neuen Coalition-IP oder anderweitig fertig gestelltem Spiel, sondern ausschließlich Material zu Demonstrationszwecken. Derzeit hat das Studio zwei Projekte in Arbeit, bis zu einer Bekanntgabe wird es aber vermutlich noch etwas dauern.

Einschätzung der Redaktion