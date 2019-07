Gears 5 Multiplayer zocken am Wochenende: So funktioniert es

Langsam aber sicher biegt die Entwicklung von Gears 5 auf die Zielgerade ein, der Release des Actionspiels für die Xbox One und den PC ist für den 10. September geplant.

Schon davor könnt ihr den Multiplayer-Modus des Spiels in einer "Techniktest" genannten Beta ausprobieren. Diese läuft am kommenden Wochenende für insgesamt drei Tage und gewährt euch einen ersten Einblick in die Mehrspieler-Schlachten von Gears 5. Generell ist der Techniktest aber als genau solcher geplant, soll also hauptsächlich die Stabilität der Server testen.

Wir haben nachfolgend alle wichtigen Infos für euch zusammengefasst.

Alles Wichtige zum Gears 5 Techniktest

Start: Freitag, 19.7. um 19 Uhr deutscher Zeit

Ende: Montag, 22.7. um 19 Uhr deutscher Zeit

Infos zum Download:

Die Downloadgröße für den Techniktest beträgt 11.08 GB

Ihr könnt die Beta bereits seit dem 17.7. pre-loaden, um pünktlich zum Start loslegen zu können.

Das könnt ihr spielen:

Der Techniktest beinhaltet nur Multiplayer-Content, KEINE Kampagnen-Demo!

Drei Modi (Arcade, Escalation, King of the Hill)

Zwei Maps (District, Training Grounds)

Bootcamp-Modus (Tutorial für Anfänger)

Tour of Duty (Fortschrittssystem, das euch verschiedene Aufgaben stellt)

So könnt ihr teilnehmen:

Um den Techniktest spielen zu können, müsst ihr einen der beiden folgenden Punkte erfüllen.

Ihr habt Gears 5 vorbestellt

Ihr seid Abonnent vom Xbox Game Pass Ultimate

Gibt es noch einen weiteren Test?

Ja, der nächste Techniktest findet am kommenden Wochenende, also vom 26. bis zum 29. Juli statt.