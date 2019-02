Gears 5 - Xbox-Chef twittert "heimlich" Bild & ist begeistert

Um Gears 5 ist es nach der Ankündigung auf der E3 2018 recht ruhig geworden. Und trotzdem ist die Erwartungshaltung an das Action-Spiel schon jetzt hoch, immerhin handelt es sich mutmaßlich um einen der letzten großen Exklusivtitel für die Xbox One.

Jetzt gibt es nach langer Pause zumindest ein kleines Lebenszeichen von Gears 5. Und zwar übermittelt von Xbox-Chef Phil Spencer, der den Entwicklern The Coalition in Vancouver einen Besuch abstattete und einen Blick auf das Spiel werfen konnte.

Sein Eindruck - wenig überraschend: Das Spiel sehe "großartig" aus, ließ Spencer auf Twitter verlauten. Wesentlich interessanter ist jedoch, dass er auch ein Bild im Studio aufnahm und ebenfalls tweetete.

This is the only one I could sneak while Rod wasn't looking. Gears 5 is looking great. pic.twitter.com/yfUxvYEoOi