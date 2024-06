Gears of War ist zurück! E-Day ist das Prequel zum Xbox-Kult-Shooter

Gears of War: E-Day zeigt uns einen jungen Marcus Fenix.

Die Spatzen hatten es schon vor dem Xbox Showcase von den Dächern gepfiffen. Und am Ende der Show bewahrheitete es sich dann tatsächlich: Gears of War ist zurück. Microsoft präsentierte als Rausschmeißer einen neuen Teil der Action-Reihe, die allerdings kein Nachfolger für Gears 5 ist.

Stattdessen erzählt Gears of War: E-Day – so der Titel des Spiels – die Vorgeschichte des allerersten Gears of War-Spiels und thematisiert den namensgebenden E-Day. An diesem Tag krochen die fiesen Locust aus der Erde und überfielen den Planeten Sea. Diese Ereeignisse erleben wir im neuen Spiel mit.

Da der Titel vor dem ersten Gears of War spielt, werden wir dementsprechend einen jungen Marcus Fenix sehen – den der erste Teaser-Trailer auch schon zeigt:

Gameplay gab es noch nicht zu sehen, auch ein Releasedatum fehlte. Das lässt vermuten, dass wir uns auf das Action-Spiel wohl mindestens bis Ende 2025 gedulden müssen.

