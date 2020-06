Konsolen-Verkäufer legt gebrauchter Wii U herzerwärmende Nachricht bei

Die Notiz, die reddit-User FLACDealer postete, stammt eigentlich aus dem vergangenen Jahr, tauchte jetzt aber zu einem Zeitpunkt wieder auf, zu dem wir solche herzerwärmenden Worte gut gebrauchen können.

Ein schöner Brief: Die Nachricht ist eigentlich nur für den neuen Besitzer einer gebrauchten Konsole, einer Wii U, gedacht. Dennoch richtet sie sich im Grunde an alle Spieler. In der Notiz ist zu lesen:

"Lieber Besitzer. Hallo und Danke für deinen Kauf. Es ging an einen guten Zweck. Der Grund, warum ich diesen Brief schreibe, ist: Ich hoffe, dass du die Konsole gut behandelst. Ihr Speicher wurde zwar gelöscht, doch ich habe noch immer meine Erinnerungen an die guten Zeiten und Spiele, die ich mit ihr spielte. Sie werden immer ein Teil von mir sein.



Ich hoffe, dass du auch solche Erinnerungen mit ihr teilen kannst. Ich würde es nicht gut finden, wenn die Person, die die Konsole gekauft hat, nicht damit spielt. Behandle sie gut! In Liebe, Solstice (der Vorbesitzer)"

Die Magie der Spiele

Solche Botschaft sind wichtig: Auf reddit freut sich die Community über diesen Repost, auch wenn ein wenig mit zwinkerndem Auge Kritik daran geäußert wird, dass die Nachricht trotz des Hinweises, dass sie nur für den neuen Besitzer gedacht ist, doch geteilt wurde.

Ein GameStop-Mitarbeiter hat sich ebenfalls gemeldet und meinte, dass er so eine Nachricht bei einer gebrauchten Konsole nicht entfernen würde. Die Welt würde solche Magie einfach brauchen.

Die Magie, jede Menge Spaß mit Videospielen zu haben, schöne Erinnerungen an diese Zeiten zu genießen und zu hoffen, dass andere ebenfalls solch schöne Zeiten erleben können.