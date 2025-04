Spieler kauft gebrauchte PS1 und findet daran eine mysteriöse Box - die macht ihn zum Betrüger

GameShark an gebrauchter PS1 (Bild: reddit.com/user/PeanutBrettle/)

In den guten, alten ZeitenTM gab es noch Hardware, die einzig und allein dafür gekauft wurde, um in Singleplayer-Spielen zu cheaten. Dazu gehörten sogenannte GameShark-Module für die PS1, den Nintendo 64 oder die erste Xbox. Genau so ein Teil ist einem Menschen untergekommen, der sich sehr darüber gewundert hat, was da aus seiner alten PS1-Konsole ragt.

Verdutzter PS1-Käufer entdeckt GameShark an seiner neuen, gebrauchten Konsole und staunt nicht schlecht

Darum geht's: Bei einem Garagen-Sale hat der Reddit-User PeanutBrettle eine alte PS1 gefunden und sich geschnappt. Was er dafür bezahlt hat, wurde nicht verraten. Aber da es sich bei dem glücklichen, frischgebackenen PS1-Besitzer offenbar um ein jüngeres Semester handelt, wusste er nicht, was da an seiner PS1 befestigt war.

GameShark gibt es gratis dazu: Nach dem Kauf wendet sich der PS1-Käufer an die Reddit-Community und fragt, worum es sich bei dieser Box handelt, die in seiner neuen Konsole steckt. Er bekommt innerhalb kürzester Zeit die mehrfache, sehr eindeutige Antwort: Er hatte Glück und bekam obendrauf noch einen GameShark.

Was genau ist ein GameShark? Die GameShark-Module wurden in den späten Neunzigerjahren von MadCatz vertrieben. Sie dienten in erster Linie als Möglichkeit, in Spielen zu cheaten. Aber auch Import-Versionen oder selbstgebrannte Disks konnten mit Hilfe der kleinen Geräte abgespielt werden.

So funktioniert's: Normalerweise kamen die GameSharks bereits mit einigen vorinstallierten Codes. Mit einem Extramenü und diesen Codes konnte in Spielen wie zum Beispiel Resident Evil 2 unendlich Lebens-Energie, unendlich Munition oder Ähnliches freigeschaltet werden.

Bei einigen Menschen in den Kommentaren weckt das wohlige Erinnerungen an die Möglichkeit, in RE2 endlos Raketen zu verschießen. Manchmal ließen sich die Spiele aber auch noch anderweitig manipulieren, indem zum Beispiel die Kollisionen oder Texturen komplett abgeschaltet wurden. In manchen Titeln waren so auch geheime Entwickler-Räume zu betreten.

Oder, in anderen Worten: Der Reddit-User wurde jetzt automatisch zu einem "dreckigen Cheater", wie es eine Person in ihrem Kommentar scherzhaft formuliert.

Tatsächlich waren bei dieser PS1 wohl auch einige gebrannte CDs mit dabei. Genau die dürften sich mit Hilfe des GameSharks und einem altbewährten Trick über die ergatterte PlayStation abspielen lassen. Wie aus den Kommentaren hervorgeht, scheint das Ganze auch problemlos zu funktionieren.

Rechtlich bewegen sich GameShark-Nutzer*innen natürlich in einer Grauzone. Solange nur Sicherheitskopien abgespielt werden, dürfte das Ganze kein Problem sein. Das Cheaten ist natürlich nicht illegal. Trotzdem solltet ihr aufpassen, dass ihr euch nicht in Teufels Küche begebt.

Kennt ihr den GameShark noch? Habt ihr sowas oder etwas Ähnliches früher auch benutzt?