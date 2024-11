PlayStation-Fan kauft gebrauchte PS2 und findet darin eine Pizza Hut-Disc

Habt ihr so eine Disc schonmal gesehen? (Quelle: Appropriate-Rough408 auf Reddit)

Wer alte Konsolen gebraucht kauft, kann mit etwas Glück noch Spiele umsonst abstauben - wenn sie im Laufwerk vergessen wurden. Dieser PlayStation-Fan hatte aber sicherlich nicht damit gerechnet, eine Disc der Fast-Food-Kette Pizza Hut in seiner neuen PS2 zu finden.

Demo-Discs vom Fast-Food-Laden

Darum geht's: Auf Reddit hat der User Appropriate-Rough408 im PS2-Subreddit ein Bild geteilt. Laut eigener Aussage hat er sich eine gebrauchte PS2 gekauft und im Laufwerk überraschenderweise eine nicht mehr funktionierende Disc gefunden. Dabei handelt es sich allerdings nicht um ein Spiel, sondern um eine Disc der Fast-Food-Kette Pizza Hut. Werden da neben Pizzen etwa auch PlayStation-Spiele zubereitet?

Den Post könnt ihr euch hier ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Das steckt dahinter: Der Fund stammt tatsächlich aus einer Zeit, in der Demoversionen von Spielen nicht einfach online heruntergeladen wurden. Stattdessen gab es beispielsweise Discs als Beigaben in Videospielmagazinen, auf denen dann Testversionen mehrerer Spiele zu finden waren. Als Marketing-Aktion gab es in den USA solche Demo-Discs eben auch bei der angesprochenen Fast-Food-Kette.

Das ist drauf: Bei der Disc aus dem Post handelt es sich um Disc 2. Laut dem User weemanigans, der einen Kommentar unter dem Post verfasst hat, waren auf dieser Disc Demoversionen von The Next Tetris, Tomb Raider - The Last Revelation, Sled Storm, Grand Turismo 2 und Spyro - Ripto's Rage enthalten.

Auf Disc 1 fanden sich laut Smart-Broccoli dagegen Testversionen von Crash Team Racing, Ape Escape, Final Fantasy 8, Cool Borders 4 und Tony Hawks Pro Skater. Die Discs stammen demnach aus dem Jahr 1999. In anderen Jahren gab es wohl auch andere Demos.

Die Auswahl der Spiele liest sich dabei richtig gut und mehrere User geben an, dass sie alleine mit diesen Demoversionen teilweise zig Stunden verbracht haben. Wenn es dann noch eine heiße Pizza obendrauf gibt, ist der Marketing-Stunt auf jeden Fall aufgegangen.

Wusstet ihr, dass Pizza Hut solche Demo-Discs verteilt hat oder habt ihr noch andere Demo-Discs zuhause? Verratet es uns in den Kommentaren!