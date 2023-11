'Jetzt fühle ich mich doof' - Verstecktes Switch-Feature zum Entsperren der Konsole begeistert gerade die Community

Kanntet ihr das Switch-Feature schon, das jetzt auf Reddit die Runde macht?

Die Nintendo Switch ist für ihre verspielte UI bekannt und sorgt noch geschlagene sechs Jahre nach dem Release regelmäßig für Überraschungen. Auf Reddit hat ein User nun ein Feature geteilt, das viele Switch-Spielerinnen und Spieler offenbar noch gar nicht kannten.

Switch-Knöpfe haben unterschiedliche Sounds

Worum es genau geht? Ihr könnt die Konsole nach dem Betätigen des Powerbuttons mit unterschiedlichen Knöpfen entsperren. Soweit so bekannt. Aber habt ihr gewusst, dass die Knöpfe beim Entsperren unterschiedliche Sounds ertönen lassen? Klicken, Tröten, Hupen – Nintendo hat sich hier offenbar ein wenig ausgetobt.

Das untere Video von Redditor "Omegabossman" zeigt, wie das aussieht und wie sich das anhört (Ton natürlich anschalten dabei):

Community-Mitglieder machen sich unter dem Post teilweise über sich selbst lustig oder posten amüsante Kommentare: "Welches Monster nutzt den Analogstick, um die Konsole zu entsperren?", fragt beispielsweise User*in "savax7" und erntet damit (berechtigterweise) reihenweise Upvotes.

"Waaaaaas, jetzt fühle ich mich doof, dass ich immer nur die "A"-Taste zum Entsperren genutzt habe, schreibt Mitglied "ReadditMan" und erklärt damit wohl auch, warum viele Menschen diese kleine Sound-Spielerei zuvor gar nicht auf dem Schirm hatten. Stichwort: Macht der Gewohnheit. Die meisten Personen entsperren ihre Konsole stets mit dem gleichen Knopf, schlicht und einfach, weil sie es schon immer so gemacht haben.

Switch 2 wohl in Arbeit

Gerüchten und mehreren Hinweisen zufolge arbeitet Nintendo an einem Nintendo Switch-Nachfolger, dessen Release Finanzexperten zufolge fürs zweite Halbjahr 2024 angesetzt sei.

Einem neuesten Gerücht zufolge soll die neue Switch sogar in zwei Modellen erscheinen: eine All Digital-Variante und eine klassische Konsole mit Modulschacht. Mehr dazu sowie alle anderen Gerüchte zur "Nintendo Switch 2" haben wir in der oben verlinkten Hardware-Übersicht für euch aufbereitet.

