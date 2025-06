Glückspilz aus Deutschland bestellt eine Switch 2 bei Amazon, erhält sie - und bekommt am nächsten Tag versehentlich eine zweite geliefert, die er behalten darf

Zwei Konsolen zum Preis von einer ist natürlich ein super Deal. So sieht die rechtliche Lage dahinter aus.

„Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul.“ – Insbesondere, wenn dieser Gaul eine Switch 2 parat hält. Das könnte sich der Redditor Arian_91 gedacht haben, als er nach einer Bestellung auf Amazon eine zweite Switch-2-Konsole erhalten hat, obwohl er nur eine bestellt hat. Das nimmt sich der User als Anlass, um bei der deutschen Nintendo-Community auf Reddit nach Rat zu fragen.

Eine Konsole bestellt, zwei erhalten

Erste Lieferung: Redditor Arian_91 beschreibt sich in einem Beitrag auf Reddit als einer der Glücklichen, der am vergangenen Donnerstag eine Switch 2 bei Amazon bestellt hat, die am folgenden Samstag mit der Post gekommen ist. Wie immer bei größeren Bestellungen benötigte der Lieferant einen Code.

18:40 Ist die Switch 2 bereit für die Zukunft? - Nintendos bislang teuerste Konsole im Test

Autoplay

Zweite Lieferung: Obwohl es damit schon erledigt sein könnte, ist zwei Tage nach besagtem Samstag nochmals dasselbe geschehen. Abermals kommt eine Switch-2-Konsole mit der Post, für die Arian_91 einen Code durchgeben sollte.

Als der Redditor überprüft, wie die Bestellung auf Amazon aussieht, ist dort nur eine Konsole vermerkt – sowohl auf der Rechnung als auch beim Lieferschein. Also macht Arian_91 sich auf, um den Support von Amazon zu kontaktieren.

Der Support bestätigt Arian_91 daraufhin schriftlich, dass er oder sie die zweite Konsole behalten dürfe.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Kuriosum auf Kleinanzeigen: Mit der Bestätigung und der zweiten Konsole im Sack möchte der Redditor sie auf Kleinanzeigen für die unverbindliche Preisempfehlung weiterverkaufen. Auf einen oder eine potenzielle Käufer*in macht das einen schlechten Eindruck, weswegen die Person Arian_91 beschuldigt, die Konsole illegal erworben zu haben, und laut eigener Aussage bei der Polizei anzeigt.

Für Arian_91 eine merkwürdige Erfahrung, insbesondere weil die besagte Person die Konsole mit 400 Euro zu einem deutlich günstigeren Preis ergattern wollte.

Die Reaktion von User Ballerbarsch747 über das Verhalten der Person auf Kleinanzeigen daraufhin im Top-Kommentar: „Das ist ja vollständig gottlos“. Auch für Beitragsersteller*in Arian_91 ist das Verhalten nicht verständlich: „Beschuldigt mich der Bereicherung, aber selber unter Wert kaufen wollen. Sachen gibt’s, die gibt’s gar nicht“.

Darf der Redditor die Konsole behalten? So sieht die rechtliche Lage aus

Unsere Kolleg*innen von Mein-MMO haben über das Thema mit dem Rechtsanwalt Christian Solmecke gesprochen. Daraus gehen die beiden folgenden Punkte hervor:

Keine Meldepflicht: Ihr müsst euch bei Verkäufer*innen nicht aktiv melden, wenn ihr eine Zuviellieferung bekommt. Rückverlangen der Zuviellieferung: Die Verkäufer*innen dürfen die zuviel gelieferte Ware zurückverlangen. Verweigert ihr das als Käufer*innen, macht ihr euch strafbar. Ab Ende des Kaufjahres beginnt eine dreijährige Frist, an deren Ende sich der Kauf erst verjährt.

Im Fall des Redditors Arian_91 bedeutet das, dass Amazon bis Ende 2028 die Switch-2-Konsole zurückverlangen darf. Ob das wirklich geschehen wird, bleibt offen.

Grünes Licht vom Support nicht immer eine Garantie: Auch wenn der Redditor befürchtet, dass Amazon nach der Polizei-Anzeige (sofern diese wirklich aufgegeben wurde) womöglich den Fall nochmals überdenkt, ist es in der Vergangenheit auch schon vorgekommen, dass die Verkaufsplattform zuviel gelieferte Teile nach einiger Zeit trotz Support-Bestätigung zurückverlangt hat.

Das sei zumindest dem Redditor nagranoek bei einer teuren Winterjacke passiert – einen Monat nachdem der Support geschrieben hatte, dass nagranoek die Jacke behalten dürfe, kam die Forderung zur Rücksendung.

An der Stelle sind wir besonders gespannt auf die Erfahrungen der GamePro-Community: Hattet ihr schon eine Zuviellieferung und konntet ihr sie genießen?