Geheimtipp für PS5 & Switch im Angebot: Dieses sträflich unterschätzte Spiel aus 2024 ist jetzt ein echtes Schnäppchen!

Falls ihr dieses Actionspiel für PS5 und Nintendo Switch 2024 verpasst habt, solltet ihr es unbedingt noch nachholen, und zwar am besten jetzt zum Angebotspreis.

Anfang 2024 erschien ein Spiel, das von einem großen Publisher stammt und auf der ganzen Welt Top-Bewertungen bekam. Dennoch verkaufte es sich leider so schlecht, dass das Entwicklerteam inzwischen aufgelöst wurde. Jetzt könnt ihr den Geheimtipp günstig abstauben. Die PS5-Version kostet aktuell im Sonderangebot bei Amazon nur noch schlappe 17,99€, die Version für Nintendo Switch ist mit 19,99€ kaum teurer:

Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange die Angebote noch gelten. Der Preis könnte sich also jederzeit wieder ändern.

0:40 Das neue Prince of Persia ist richtig gut!

Das sollte dem Publisher zu denken geben: Das beste Ubisoft-Spiel der letzten Jahre ist ausgerechnet eines, das keine Open World besitzt, sondern stattdessen dem traditionellen, verschachtelten Metroidvania-Leveldesign folgt. Die Rede ist von dem Anfang 2024 erschienenen Prince of Persia: The Lost Crown, das bei uns im GamePro-Test 86 Punkte abgestaubt hat. Der internationale Wertungsdurchschnitt liegt laut OpenCritic sogar bei 87 Punkten.

Der neue Teil der berühmten Reihe liefert einen neuen Protagonisten: Ihr spielt den Krieger Sargon, der eine von der persischen Mythologie inspirierte Welt retten und dabei sowohl gegen Monster als auch gegen menschliche Feinde kämpfen muss. Die Story ist dabei eher nebensächlich, das neue Prince of Persia hat sich das viele Lob vor allem durch das hervorragende Gameplay verdient.

Prince of Persia: The Lost Crown glänzt vor allem durch sein Kampfsystem. Durch Teleportation könnt ihr beispielsweise Gegnern in den Rücken fallen.