Genials SNES-Cosplay zu Super Metroid macht aus Pixelart ein Horror-Kostüm

Samus Aran bekommt es in den Metroid-Spielen immer wieder mit dem Mother Brain zu tun.

Normalerweise zielt Cosplay darauf ab, möglichst realistisch auszusehen und Figuren aus beispielsweise Spielen neues Leben einzuhauchen. Das läuft in diesem Fall zwar eigentlich genauso, aber das Ziel scheint hier gewesen zu sein, den ursprünglichen Pixe-Look der Mother Brain-Figur aus Super Metroid möglichst genau einzufangen. Das sieht für ein Cosplay äußerst ungewöhnlich, aber gleichzeitig auch sehr beeindruckend aus.

So sieht das Mother Brain-Monster aus Super Metroid als genial-pixeliges Cosplay aus

Wer oder was ist das Mother Brain? Beim Mother Brain handelt es sich um eine künstliche Intelligenz in Form eines großen Gehirns. Ursprünglich wurde es von den Chozo erschaffen, wandte sich aber gegen sie und führte die Weltraumpiraten an. Das Mother Brain stellt den Haupt-Antagonisten von Metroid, Super Metroid und Metroid: Zero Mission dar.

So sieht das Cosplay aus: Beim vergangenen MAGFest wurde am Wochenende ein Cosplay der ganz besonderen Art enthüllt. Das Kostüm sieht von Weitem aus, als wäre Pixel-Art zum Leben erwacht. Es kann sogar leuchten, sich bewegen und wirkt einfach nur abgefahren. Hier könnt ihr euch die Enthüllung ansehen:

Einen Blick hinter die Kulissen werfen können wir auch: Wie die Rückseite des Kostüms zeigt, steckt richtig viel Technik in diesem Cosplay. Wir haben es hier beinahe mit einem Roboter zu tun, offenbar kann so die Bewegung unterstützt werden und das Ganze auch noch beleuchtet. Nichtsdestotrotz steckt ein Mensch in dem Ding, wie unten an den Fußschnallen zu erkennen ist.

Über acht Monate Arbeit: Wie ihr hier oben in dem Tweet lesen könnt, waren die beiden Metroid-Fans Carl und Matt mehr als acht Monate damit beschäftigt, dieses unglaublich aufwändige Cosplay auf die Beine zu stellen. Das einzige, was hier noch fehlt, ist der fiese tropfende Speichel und der lilafarbene Rauch, den das Mother Brain in dieser Form normalerweise absondert.

Wie geht's mit Metroid weiter? Das zuletzt veröffentlichte neue Spiel der Reihe war das einigermaßen überraschend angekündigte Metroid Dread. Dieser Teil wurde im Jahr 2021 für die Nintendo Switch veröffentlicht. Seit einer kleinen Ewigkeit warten die Fans darauf, dass es endlich Neuigkeiten zu Metroid Prime 4 gibt, das schon vor einigen Jahren angekündigt wurde. Ansonsten gab es da natürlich auch noch das Metroid Prime-Remaster.

Wie gefällt euch das Cosplay? Habt ihr schon einmal etwas Vergleichbares gesehen?