Game of Thrones könnte ein neues Spiel bekommen und es ist wohl ein MMORPG

Ob an den Gerüchten was dran ist?

Game of Thrones und Gaming: Obwohl die Serie trotz der für viele enttäuschenden letzten Staffel ein voller Erfolg war, fällt ihre Historie im Bereich der Videospiele eher bescheiden aus. Wirklich erinnerungswürdig wäre da lediglich Game of Thrones: A Telltale Games Series, das nach der ersten Staffel bereits sein frühes Ende fand.

Das neue Game of Thrones-Spiel soll ein MMORPG werden

Achtung: Diese News ist aktuell noch mit Vorsicht zu genießen, da sie lediglich auf Gerüchten basiert! Wir haben jedoch bei Nexon nachgefragt und melden uns, sollte uns etwas von offizieller Seite bestätigt werden.

Laut Redanian Intelligence soll hinter dem Projekt soll Entwickler und Publisher Nexon stecken, das bereits andere MMORPGs zu verantworten hat wie zum Beispiel MapleStory. Weitere Informationen zu möglichen Entwickler*innen stehen derzeit noch aus. Generell sind die Informationen zur Hersteller*innen-Seite noch sehr spärlich. Stattdessen haben wir mehr zum eventuellen Inhalt des Spiels erfahren:

Wann findet das Spiel statt? Das Spiel soll im zeitlichen Bereich der 4. und 5. Serien-Staffeln von Game of Thrones spielen. Roose Bolton ist zu diesem Zeitpunkt Wächter des Nordens und Jon Schnee sowie Sam Tarly sind noch an der Mauer.

Zum aktuellen Zeitpunkt wurde außerdem gesagt, dass die originalen Schauspieler*innen der Serie nicht die Synchronsprecher*innen ihrer Charaktere sein werden. Zur deutschen Synchronisation wurde noch nichts gesagt. Dennoch wolle man Synchronsprecher*innen finden, die dem Original möglichst treu bleiben.

Was haltet ihr von dem Gerücht? Wärt ihr an einem GoT-MMORPG interessiert? Und was sagt ihr dazu, dass der Publisher hinter dem möglichen Projekt eher unbekannt ist?