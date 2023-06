Die neue Netflix-Serie der Game of Thrones-Macher kostet $200 Mio. und sieht im ersten Trailer extrem beeindruckend aus

Die Invasion der Aliens wird zur größten Bedrohung der Menschheit.

Netflix hat momentan mehrere Serien in petto. Neben One Piece und Co. enthüllte der Streamingdienst-Anbieter einen Trailer zu einer weiteren Serie, die auf den Trisolaris-Romanen basiert.

Was ist daran so besonders? Die 3 Sonnen hat ein Budget von unglaublichen 200 Millionen Dollar zur Verfügung gehabt. Damit mausert sich das Projekt zu einem der ambitioniertesten Projekte von Netflix, an dem sogar David Benioff und D. B. Weiss beteiligt sind, die an Game of Thrones mitgewirkt haben (via 3djuegos).

Die 3 Sonnen auf Netflix: Die Story und Starttermin im Überblick

Worum geht es in Die 3 Sonnen? Im China der 1960er Jahre wird eine Astrophysikerin im Zuge der chinesischen Kulturrevolution Zeuge eines brutalen Mordes an ihrem Vater. Einige Jahre später arbeitet sie an einem geheimen Forschungsprojekt zur Kontaktierung außerirdischen Lebens.

Den ersten Trailer zu Die 3 Sonnen könnt ihr euch hier ansehen:

Tatsächlich erreicht sie eine Nachricht eines außerirdischen Wesens. Die Astrophysikerin wird immer noch vom Trauma des Verlustes ihres Vaters beeinflusst und bittet die Aliens deshalb um Hilfe. 50 Jahre später erreichen die Außerirdischen die Erde – allerdings mit bösen Absichten.

Ihre eigene Heimat wird nämlich von den titelgebenden drei Sonnen heimgesucht. Deshalb suchen sich die Außerirdischen eine neue Heimat und scheinen diese in der Erde gefunden zu haben. Somit beginnt die Invasion der Aliens.

Wann startet die Serie? Die 3 Sonnen erscheint im Januar 2024 auf Netflix. Der genaue Starttermin wird wahrscheinlich in den kommenden Monaten folgen.

Folgende Starbesetzung ist bereits bekannt:

Jess Hong (bekannt aus Inked: The Brokenwood Mysteries) als Jin Cheng

Eiza González (bekannt aus From Dusk Till Dawn) als Auggie Salazar

Jovan Adepo (bekannt aus Watchmen) als Saul Durand

Alex Sharp (bekannt aus The Trial of the Chicago 7) als Will Downing

John Bradley (Samwell Tarly in Game of Thrones) als Jack Rooney

Benedict Wong (Wong in Doctor Strange) als Da Shi

Auch Liam Cunningham (Ser Davos Seewert aus Game of Thrones) und Tsai Chin (bekannt aus Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) sind namenhafte Schauspieler*innen, die in der Serie vorkommen werden.

Sollte die Serie ein großer Erfolg sein, könnten auch die anderen beiden Romane „Der dunkle Wald“ und „Jenseits der Zeit“, die ebenfalls aus der Trisolaris-Trilogie stammen, eine Netflix-Umsetzung erhalten.

Was haltet ihr vom ersten Trailer? Freut ihr euch bereits auf die Netflix-Adaption?