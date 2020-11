Gerücht: Das PS5-exklusive Gran Turismo 7 kommt Anfang 2021

Nach vielen Gerüchten und Leaks ließ Sony Mitte des Jahres die Katze aus dem Sack und gab die Veröffentlichung von Gran Turismo 7 exklusiv für PlayStation 5 bekannt. Allen Motorsportenthusiasten blieb bislang ein Erscheinungsdatum von Gran Turismo 7 jedoch verwehrt. Doch wie nun eine französische Werbung verrät, müssen sich Spieler vermutlich gar nicht mehr so lange auf den Release gedulden.

Das Rennen startet vermutlich in der ersten Jahreshälfte von 2021

In dem Video von GT ELIEANOR ist zu sehen, dass ein kleiner Schriftzug mit "Sortie prévue pour la première moitié de 2021" auf einen Releasezeitraum in der ersten Jahreshälfte von 2021 hindeutet:

Link zum YouTube-Inhalt

Vorsicht, Gerücht: Bedenkt, dass ihr diese Meldung mit Vorsicht genießen solltet. GamePro hat für euch bei der PSR-Abteilung von Sony nachgefragt, eine offizielle Bestätigung bleibt bislang noch aus. Alternativ könnt ihr euch die Zeit bis zum Erscheinen von Gran Turismo 7 mit dem Arcade-Racer Dirt 5 vertreiben, zu dem wir erst kürzlich einen Test veröffentlicht haben:

Wie Gran Turismo 7 von der PS5 profitiert

Der Titel soll die Möglichkeiten der PS5 voll ausnutzen. Dazu zählen das haptische Feedback des DualSense-Controllers, die SSD-Festplatte und der 3D-Sound. So können Spieler mithilfe dieser Features in 4K HDR und 60 fps Autos in der Umgebung besser orten, den Untergrund des Gefährts erfühlen und von schnelleres Ladezeiten profitieren.

Haltet ihr einen Release von Gran Turismo 7 in der ersten Jahreshälfte von 2021 für realistisch?