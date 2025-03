Gran Turismo hätte es ohne dieses kunterbunte Rennspiel, das nur in Japan erschien, vermutlich nie gegeben

Gran Turismo gehört zu den erfolgreichsten PlayStation-Serien.

Seit über 27 Jahren gehört die Gran-Turismo-Serie jetzt schon fest zum Katalog von Sonys PlayStation. Mit Ausnahme der PSVita ist die Rennspiel-Reihe auf jeder Konsole des japanischen Publishers erschienen. Auch 2025 ist Gran Turismo mit dem siebten Teil auf der PS5 bestens aufgestellt.

Ein Name, der so eng wie kein zweiter mit der Marke Gran Turismo verbunden ist, ist Kazunori Yamauchi. Der japanische Entwickler, der selbst auch in Rennen antritt, gilt als Schöpfer der Serie. Die hätte es ohne ein anderes, deutlich bunteres Rennspiel allerdings wohl nie gegeben (via 3DJuegos).

Gran Turismo trifft auf Mario Kart

Darum geht's: Schon knapp vier Jahre, bevor das erste Gran Turismo 1998 in Japan erschien, veröffentlichte Sony ein Rennspiel exklusiv für die PlayStation. Dabei handelte es sich um Motor Toon Grand Prix, ein kunterbuntes Kartspiel, das durchaus an Mario Kart erinnert und nur in Japan auf den Markt kam.

Hier ein Trailer zum Spiel:

Zwei Jahre später bekam der Titel sogar einen Nachfolger, der auch im Rest der Welt erschien. Spannend ist das vor allem, weil die beiden Spiele unter der Aufsicht von keinem geringeren als Kazunori Yamauchi entstanden sind.

Der hatte damals zusammen mit Sony das Studio Polys Entertainment gegründet. Aus diesem ging dann 1998 Polyphony Digital hervor, also das Studio, das bis heute für die Gran-Turismo-Serie verantwortlich ist.

In einem Artikel im PlayStation Blog, den Yamauchi 2022 zur Feier des 25. Jubiläums der Rennspiel-Reihe verfasste, gibt er Einblick in diese frühe PlayStation-Ära. Yamauchi war zu dieser Zeit von 3D-Grafiken fasziniert und entwickelte viele Konzepte für Sony.

Neben Rennspielen waren darunter auch Rollenspiele, Adventures, Actiontitel und mehr. Kurz vor dem Release der ersten PlayStation bekam dann eines dieser Konzepte den Zuschlag, was laut Yamauchi rückblickend ein Fall glücklicher Fügung war:

Infolgedessen nahm Gran Turismo im „Motor Toon Grand Prix“ ein eher fantasievolles Rennspielformat an und wurde einer der ersten 1st-Party-Titel für PlayStation, aber wäre der Plan für ein anderes Spiel freigegeben worden, besteht eine gute Chance, dass ich heute an einem anderen Titel als Gran Turismo arbeiten würde.

Seit den Anfängen ist aus dem fünfköpfigen Team ein großes Studio mit über 200 Mitarbeitenden geworden. Und die Gran-Turismo-Serie ist aus dem PlayStation-Kosmos kaum noch wegzudenken.

Habt ihr schonmal von Motor Toon Grand Prix gehört oder das Spiel vielleicht sogar gespielt?