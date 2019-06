Pokémon-Fans haben gewählt: Das sind die 4 unbeliebtesten Monster

Die meisten Pokémon sind ziemlich putzig, irgendwie niedlich oder zumindest heroisch. Andere ... nicht so sehr. Während das Schaf-Pokémon oder Sobble sofort von allen ins Herz geschlossen werden, sieht das bei einigen Pokémon völlig anders aus. Das spiegelt sich zum Beispiel auch in einer Reddit-Umfrage wieder, in der es um die Lieblings-Pokémon ging. Dabei kamen einige mehr oder weniger überraschende, aber auch traurige Ergebnisse heraus: Vier Pokémon haben keine einzige Stimme abbekommen.

Sind das die unbeliebtesten Pokémon? Bei der Reddit-Umfrage haben einige Pokémon über tausend Stimmen erhalten. Aber vier traurige Pokémon sind völlig leer ausgegangen. Es handelt sich dabei um die folgenden vier Kandidaten:

Apparently there was a Favorite Pokemon Poll conducted with over 52,000 votes. And four Pokemon did not receive a single vote. Silcoon. Gothita Eelektrik, and Yungoos



I give you "The Lonesome Four" pic.twitter.com/mEiwRQ0rXG