Pokémon: Welches ist euer liebstes Starter-Pokémon aus allen 9 Generationen?

Für welches Pokémon entscheidet ihr euch? (Bild: The Pokémon Company, OLM)

Seit Pokémon Rot & Blau bestimmt eine existenzielle Frage viele Schulhöfe: Welcher Starter ist der Beste?

Welches der drei Pokémon, die euch die Professor*innen zu Spielbeginn in den RPG-Editionen anbieten, wählt ihr, um damit auf Abenteuerreise zu gehen? Zählt ihr zu den Veteranen, die Bisasam, Schiggy und Glumanda voller Nostalgie verteidigen, oder habt ihr ein anderes Starter-Pokémon noch mehr in euer Herz geschlossen?

Wir wollen nach neun Generationen von euch wissen, welches euer liebstes Starter-Pokémon ist – unabhängig von der eigentlichen Stärke. Um euch die Wahl zumindest etwas zu erleichtern, habt ihr 6 Stimmen, die ihr vergeben könnt. Ihr könnt also quasi euer Dreamteam aus Startern zusammenbasteln.

Hinweis: Die Pokémon sind in der Umfrage nach Generation und der Typ-Reihenfolge Pflanze, Feuer und Wasser sortiert. Starter-Pokémon aus Editionen, die keine neue Generation einleiteten (z.B. Pokémon Gelb oder Kristall) haben wir ausgeklammert. Hier geht es immer um das neue Starter-Trio der Rollenspiel-Editionen.

9 Generationen mit mittlerweile 27 Starter-Pokémon

Damit ihr sie alle noch einmal direkt auf einem Blick habt und sie einfacher zuordnen könnt, haben wir euch hier noch einmal alle Generationen und ein Bild angefügt:

Generation: Rot & Blau (Kanto) Generation: Silber & Gold (Johto) Generation: Rubin & Saphir (Hoenn) Generation: Diamant & Perl (Sinnoh) Generation: Schwarz & Weiß (Einall) Generation: X & Y (Kalos) Generation: Sonne & Mond (Alola) Generation: Schwert & Schild (Galar) Generation: Karmesin & Pupur (Paldea)

Bisasam, Schiggy und Glumanda sind als allererste Starter-Pokémon mit Sicherheit ganz oben mit dabei. Aber in all den Jahren sind mit den ganzen neuen Generationen noch viele weitere tolle Starter dazugekommen. Vielleicht hat sich eure Meinung seitdem ja geändert oder ihr seid erst in einer der späteren Editionen eingestiegen, weshalb eure Bindung zu einem der neueren Starter viel größer ist.

Wählt in der Umfrage daher nicht nur eure sechs liebsten Starter, sondern verratet uns auch gerne in den Kommentaren, für wen ich euch warum entschieden habt. Geht es um den Niedlichkeitsfaktor, verbindet ihr mit eurem Liebling eine besondere Geschichte oder geht es euch um die Stärke der dritten Entwicklungsstufe?