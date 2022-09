Pokémon Schwert/Schild: Holt euch jetzt diese drei gratis Pokémon bei Gamestop

Noch bis Ende September könnt ihr euch für Pokémon Schwert und Schild exklusiv bei Gamestop drei neue mysteriöse Pokémon holen. Das geht in allen Stores in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und das Beste daran: Es ist komplett kostenlos.

Diese Pokémon könnt ihr euch holen

Beim ersten der drei Taschenmonster handelt es sich um Genesect, das stammt aus der fünften Generation und vereint die Typen Käfer und Stahl in sich. Es hat einen insektenartigen violetten Metallkörper und bewegt sich auf zwei Beinen fort, ist aber mit 1,5m nicht ganz so groß wie eure Trainer*innen.

Numero zwei ist Volcanion, ein sogenanntes Dampfpokémon, denn es vertritt die Typen Feuer und Wasser, und stammt aus Generation sechs. Mit seiner Größe von 1,7m und 195kg ist dieses Pokémon schon ein ziemlich großer Brocken. Es besitzt einen hauptsächlich roten Körper und bewegt sich auf allen vieren fort. Zusätzlich zu seinen Beinen hat Volcanion noch zwei dicke Arme, die aus seinem Rücken ragen und meist zusammen einen Ring formen.

Last but not least gesellt sich noch Marshadow hinzu, das kleinste und knuffigste der Runde mit den Typen Kampf und Geist. Das Monsterchen ist mit Generation sieben das jüngste der drei und hat auch, seinem Namen entsprechend, eine gewisse Ähnlichkeit mit einem gut gerösteten Marshmallow. Trotz seiner 0,7m ist mit dem Kleinen aber nicht zu spaßen und man sollte wohl eher vermeiden ihn wütend zu machen.

So bekommt ihr die mysteriösen Drei

Einfach im Gamestop Store eurer Wahl an der Kasse nach dem Code fragen und zack, habt ihr die Pokémon schon fast in eurer virtuellen Tasche.

Zum Einlösen braucht ihr dann nur noch eine Internetverbindung und natürlich Pokémon Schwert oder Schild. Nach dem Spielstart müsst ihr dann nur noch im Spielmenü „Geheimgeschenk“ auswählen und dann bei „Per Seriencode/Passwort empfangen“ euren Code eintippen. Wie immer zum Ende das Speichern nicht vergessen und ihr könnt loslegen.

Wie lange könnt ihr die Codes noch einlösen?

Die Codes an sich könnt ihr euch noch bis zum 30. September in eurem Gamestop abholen, einlösen müsst ihr sie dann bis zum 31.12.2022.

