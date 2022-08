Pokémon Schwert/Schild schenkt euch ab dieser Woche eine ganze Reihe Gratis-Pokémon

Vermutlich wartet ihr schon ungeduldig auf den Release-Termin von Pokémon Karmesin und Purpur. Greift ihr zwischendrin, um die Zeit zu überbrücken, auch noch zu Schwert und Schild? Dann gibt es jetzt eine gute Neuigkeit für euch. Ab dem 11. August, also diesem Donnerstag, bekommt ihr nämlich sechs Taschenmonster geschenkt. Wir verraten euch alles, was ihr darüber wissen müsst.

So schnappt ihr euch die gratis Pokémon

Darum geht es: Wie die Pokémon News-Seite serebii.net in einem Tweet, beziehungsweise auf der Webseite berichtet, startet das Event, in dem euch die Pokémon geschenkt werden, am 11. August und endet am 16. September. Es sind also nicht alle Taschenmonster zum gleichen Termin verfügbar. Stattdessen werden sie nach und nach hinzugefügt.

Es geht am Donnerstag mit Pikachu, beziehungsweise "World Cap Pikachu" los und geht dann gleich freitags mit Pescragon weiter. Danach folgen wöchentlich immer neue Pokémon aus Ashs Team aus dem Meisterturnier im aktuellen Pokémon-Anime. Wie Serebii berichtet, sind alle Taschenmonster, die ihr bekommen könnt, bereits Level 80.

Hier sind alle Pokémon und die Termine, zu denen ihr sie euch schnappen könnt:

Pikachu: 11. August

11. August Pescragon : 12. August

: 12. August Dragoran : 26. August

: 26. August Gengar : 2. September

: 2. September Lauchzelot . 9. September

. 9. September Lucario: 16. September

Um die Wartezeit auf Karmesin und Purpur zu überbrücken, könnt ihr euch hier schon mal einen Trailer ansehen:

Wie könnt ihr am Event teilnehmen? Das Event selbst ist eigentlich für Japan geplant und soll jede Woche einen der Geschenkcodes während einer Folge des Animes zeigen. Allerdings sollten die Codes auch problemlos in anderen Regionen funktionieren, es lohnt sich also einen Blick darauf zu haben.

Spielt ihr noch Schwert und Schild und freut euch auf die Pokémon?