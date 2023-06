Ghost of Tsushima für 7,99€: Open-World-Hit jetzt zum Schnäppchenpreis im Days of Play Sale

Den Open-World-Hit Ghost of Tsushima könnt ihr jetzt schon für 7,99€ abstauben.

Seit heute laufen die Days of Play, während denen ihr in verschiedenen Shops große Hits für PS4 und PS5 günstig im Angebot bekommt. Ein besonderes Highlight ist Ghost of Tsushima: Den PlayStation-exklusiven Open-World-Hit könnt ihr jetzt bei MediaMarkt und auch bei Saturn für schlappe 7,99€ bekommen:

Die Days of Play Sales laufen noch bis zum 12. Juni. Ihr solltet aber damit rechnen, dass Ghost of Tsushima sehr viel schneller ausverkauft ist. Im Days of Play Sale bei Amazon gab es das Angebot beispielsweise ebenfalls, dort war es aber schon nach wenigen Stunden vergriffen. Neben der Standardversion gibt es übrigens auch den Director’s Cut von Ghost of Tsushima günstiger, sowohl für PS4 als auch für PS5:

Neben Ghost of Tsushima gibt auch PS4- und PS5-Hits wie God of War Ragnarök, The Last of Us Part 1 und Horizon Forbidden West im Angebot. Bei MediaMarkt ist die Auswahl derzeit übrigens sehr viel größer als bei Amazon. Die Übersicht findet ihr hier:

Wie gut ist Ghost of Tsushima?

12:18 Ghost of Tsushima - Testvideo zur Open World Samurai-Action

Tolle Open World: Ghost of Tsushima gilt als eines der besten Open-World-Spiele der PS4-Generation. Das liegt natürlich nicht zuletzt an der Spielwelt, die zum einen über ein tolles Artdesign mit wunderschönen Landschaften verfügt und sich zum anderen aufs Wesentliche konzentriert. Die üblichen feindlichen Stützpunkte gibt es zwar auch hier, aber der sparsame Einsatz von Sammelaufgaben und Markierungen tut der Atmosphäre sehr gut.

Spannende Schwertkämpfe: Ghost of Tsushima überzeugt aber auch durchs Gameplay. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch an Feinde heranschleichen oder sie still aus der Ferne mit Pfeilen erledigen. Besonders viel Spaß macht es aber, sich als ehrenhafter Samurai dem offenen Schwertkampf zu stellen. Hier sorgen verschiedene Schwerthaltungen und Spezialattacken für Komplexität, außerdem müssen wir die Angriffe der Gegner geschickt blocken oder ausweichen.

Mehr günstige Gaming-Angebote aus den Days of Play und aus anderen Aktionen findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: