Ghost of Tsushima: Open-World-Hit für PS4 jetzt für nur 9,99€ kaufen

Bei Otto könnt ihr gerade den Open-World-Hit Ghost of Tsushima günstig im Sonderangebot bekommen, für die PS4-Version zahlt ihr nur noch 9,99€ (UVP: 69,99€). Günstiger gibt es das exklusiv für PS4 und PS5 erschienene Spiel laut Vergleichsplattformen derzeit nirgendwo sonst. Nach Angaben von Idealo war es überhaupt noch nie günstiger zu haben. Hier geht’s zum Angebot:

Otto macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gültig ist. Zum Kaufpreis kommen noch 2,95€ für den Versand hinzu, es sei denn, ihr verfügt über Otto Up Plus, das Neukund*innen übrigens gratis testen können.

Wie gut ist Ghost of Tsushima?

12:18 Ghost of Tsushima - Testvideo zur Open World Samurai-Action

In Ghost of Tsushima müssen wir als letzter Samurai die Insel Tsushima vor den mongolischen Invasoren retten. Obwohl das Open-World-Spiel mit seinen zahlreichen feindlichen Lagern, die wir attackieren und einnehmen müssen, gar nicht so viel anders macht als andere Spiele des Genres, fühlt es sich doch frisch und anders an. Das liegt unter anderem daran, dass sich Ghost of Tsushima mehr auf eine atmosphärische Gestaltung und hübsche Inszenierung seiner Welt konzentriert und dabei auch mal ruhige Momente zulässt, anstatt uns ständig mit neuen Aufgaben und Questmarkern auf die Nerven zu gehen.

Außerdem ist das Gameplay schlicht sehr gelungen. Ihr könnt still und heimlich vorgehen, indem ihr euch an eure Gegner heranschleicht, sie aus der Entfernung mit Pfeil und Bogen erledigen oder sie mithilfe eines Glöckchens anlocken. Noch mehr Spaß macht es allerdings, wenn wir uns als ehrenhafter Samurai für den offenen Schwertkampf entscheiden. Um zu siegen, müssen wir die Angriffe unserer Gegner geschickt kontern oder ihnen ausweichen. Spezialfähigkeiten und die verschiedenen Schwerthaltungen, zwischen denen wir wählen können, sorgen dabei für zusätzliche Komplexität.

Mehr darüber, weshalb wir Ghost of Tsushima für eines der besten Open-World-Spiele für PS4 halten, könnt ihr in unserem ausführlichen Test nachlesen:

