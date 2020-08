Ghost of Tsushima: Dieser Trick lässt euch über's Wasser "fliegen"

Zwei Wochen nach dem Release von Ghost of Tsushima entdecken immer mehr Spieler*Innen coole Kniffe oder stoßen auf kleine Geheimnisse, die sich in der feudalen Spielwelt verbergen. Auf Reddit haben wir jetzt einen richtig nützlichen Trick gefunden, wie ihr in Windeseile über's Wasser "fliegt".

So funktioniert's: Steht ihr mindestens knietief im Wasser, nutzt die mythische Technik "Tanz des Zorns". Jin schnellt nun blitzschnell vor und in null Komma nichts seid ihr am anderen Ufer angelangt. Wie das Ganze in der Praxis ausschaut, seht ihr im Video von dragonfist897:

Befindet ihr euch übrigens außerhalb des Kampfgetümmels, verbraucht die Technik keine "Entschlossenheit". Sonst kostet der Einsatz der Fähigkeit stolze drei Punkte.

Tanz des Zorns: So erlangt ihr die Technik

Als mythische Fähigkeit, könnt ihr "Tanz des Zorns" nicht einfach mit euren verdienten Erfahrungspunkten freischalten. Zunächst müsst ihr die mythische Geschichte "Das Phantom von Yarikawas Rache" erfolgreich abschließen.

Wo finde ich die Quest? Sie ist die erste mythische Geschichte, die ihr im Gebiet des 2. Akts entdeckt. Begebt euch in die Region Yarikawa, die im Süden des mittleren Inselabschnitts liegt. Westlich des Punkts "Letztes Gefecht des Rebellen" und südöstlich der Ruinen von Alt-Yarikawa findet ihr einen Musiker. Lauscht ihr jetzt seiner Geschichte, startet die Quest.

Falls ihr übrigens gerade mit Ghost of Tsushima begonnen habt, noch den ein oder anderen Tipp für den Spielstart benötigt, werft gerne einen Blick in unseren Einsteiger-Guide, den wir euch hier verlinkt haben.

Habt ihr selbst noch nützliche Tipps und Tricks, wie sich Jin das Samurai-Leben erleichtert, schreibt sie gerne in die Kommentare.