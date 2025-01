Neuer Ghost of Tsushima-Anime angekündigt: Alles zu Release, Streamingdienst und mehr

Sony hat einen neuen Anime zu Ghost of Tsushima angekündigt.

Sony hat im Rahmen der Consumer Electronics Show (kurz: CES) nicht nur den Release-Monat von The Last of Us Season 2 enthüllt und einen Film zu Horizon angekündigt, auch ein neuer Anime zu Ghost of Tsushima ist in der Mache, der gleich dem Multiplayer-Modus auf den Namen Legends hört. Was bereits über die animierte Serie bekannt ist, wollen wir euch verraten.

Wann erscheint Ghost of Tsushima: Legends?

Ein konkreter Release-Termin wurde auf der CES 2025 nicht enthüllt. Das Erscheinungsjahr wissen wir aber bereits. 2027 geht's los!

Wo kann ich Ghost of Tsushima: Legends anschauen?

Da der Anime in Kooperation mit Aniplex, Sony Music und Crunchyroll entsteht, wird Ghost of Tsushima: Legends zur Veröffentlichung exklusiv auf Crunchyroll erscheinen. Ob später noch weitere Streaminganbieter folgen, ist derweil noch nicht bekannt.

Hier könnt ihr euch das erste Bild zum Anime anschauen. Einen Trailer gibt es noch nicht:

Das bislang einzige Bild zu Ghost of Tsushima: Legends.

Sind Informationen zur Story bekannt?

Bislang leider nicht. Es lässt sich lediglich spekulieren, dass wir möglicherweise aufgrund des Titels "Legends" nicht die Geschichte von Jin Sakai aus Ghost of Tsushima erleben, da unser Held aus dem Hauptspiel im gleichnamigen Multiplayer-Modus keine zentrale Rolle spielt.

Bekannt ist jedoch, dass der Anime unter Director Takanobu Mizuno (Star Wars Visions: The Duel) entsteht. Für die Geschichte sind Kamikaze Douga und Gen Urobuchi verantwortlich.

Ein Bild aus Star Wars Visions: The Duel von Takanobu Mizuno.

Wie geht es mit Ghost of Tsushima weiter?

Neben dem Anime ist zudem ein Live-Action-Film in der Mache, der unter der Regie von John Wick-Regisseur Chad Stahelski produziert wird.

2025 erscheint zudem mit Ghost of Yotei der Nachfolger des Action-Adventures zunächst exklusiv für die PS5. Das neue Spiel erzählt die Geschichte der Ronin Atsu auf der japanischen Nordinsel Hokkaido und spielt ca. 400 Jahre nach den Ereignissen rund um Jin Sakai.

Freut ihr euch bereits auf den Anime und Ghost of Yotei, das wohl bald für PS5 erscheint?