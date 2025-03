Assassin's Creed Shadows trifft Ghost of Tsushima - Mod macht aus dem ohnehin schon schicken Spiel ein echtes Grafikbrett

Da staunst du Jin: Dank dieser Mod nimmt AC Shadows den Look von Ghost of Tsushima an!

Assassin's Creed Shadows ist gerade einmal fünf Tage alt und ein begeisterter Japan-Fan hat bereits eine Mod für Ubisofts neuesten Meuchelmörder-Ableger gebastelt, die uns alles andere als überrascht.

Bereits vor fünf Jahren (ja, ist wirklich schon so lange her) hat Sucker Punch mit Ghost of Tsushima vorgemacht, wie man eine lebendige und malerische Open World im feudalen Japan entwirft.

Nun kommt zusammen, was zusammengehört: Besagte Mod bringt den Geist von Jin Sakais Abenteuer in die Welt von Assassin's Creed Shadows – und kann sich dabei wirklich sehen lassen.

Lichtstimmung zum Niederknien - Mod motzt AC Shadows auf und bringt einen Hauch Ghost of Tsushima ins Spiel

Besagte Mod trägt den griffigen Titel "Assassin's creed shadows High Graphical Fidelity Ghost of Tsushima Reshade" und nähert Shadows in puncto Lichtstimmung und Farbpalette an den Look von Ghost of Tsushima an.

Link zur Mod:

Wenn ihr AC Shadows auf dem PC zockt, dann könnt ihr euch die Ghost of Tsushima-Mod via Nexusmods herunterladen.

"Das doofe Grau der Vanilla-Version wurde behoben und es sieht mehr wie Ghost of Tsushima aus", heißt es in der Beschreibung zur Mod und das untere Vergleichsbild zeigt uns sogleich, was damit gemeint ist:

Shadows Vanilla-Version Shadows mit GoT-Mod

Der leichte Grauschleier verschwindet dank Mod und die Farben sind deutlich knalliger, sodass gleichzeitig für eine wunderschöne Lichtstimmung gesorgt wird.

Und die kommt tatsächlich sehr an Ghost of Tsushima ran. So nah, dass wir fast zweimal hinschauen müssen. Hier noch ein weiteres Vergleichsbild:

Die Mod wurde laut Ersteller*in mit einer RTX4080, in 4K und mit Ray-Tracing sowie DLSS getestet. Dabei soll das Spiel ungefähr zwischen 60 und 55 FPS laufen.

Shadows macht aber auch ohne GoT-Skin auf grafischer Ebene eine verdammt gute Figur und ist laut unseres Tech-Experten Chris insbesondere auf der PS5 Pro eine echte Augenweide, wie er euch in diesem GamePro-Artikel erklärt:

Mehr zum Thema Assassin's Creed Shadows ist das beste PS5 Pro-Spiel und das alles nur wegen einer Grafiktechnik von Chris Werian

Assassin's Creed Shadows schickt uns mit dem Heldenduo Naoe und Yasuke ins feudale Japan und erfüllt damit einen langjährigen Fanwunsch nach einem asiatischen Open World-Setting. Das Action-Rollenspiel ist nach mehrmaliger Verschiebung seit dem 20. März 2025 für die PS5, Xbox Series X/S sowie für den PC erhältlich.

9:08 Assassin’s Creed Shadows: Das hätte ich gerne vor dem Spielstart gewusst!

Autoplay

Nun ist mal wieder unsere liebe GamePro-Community gefragt: Was sagt ihr zur Ghost of Tsushima-Mod? Werdet ihr sie euch installieren? Und eine (für viele womöglich sehr knifflige) Frage können wir uns an dieser Stelle ebenfalls nicht verkneifen: Welches Spiel findet ihr besser: AC Shadows oder Ghost of Tsushima? Wir sind sehr auf eure Antworten gespannt!