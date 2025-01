Gigantische GTA 5-Mod ist quasi ein GTA 4-Remake und bringt Liberty City ins Spiel

Niko Bellic ist zwar nicht Bestandteil der Mod, dafür aber die komplette Stadt Liberty City.

In GTA 5 könnt ihr die fiktive Stadt Los Santos und ihre Umgebung erkunden. Quasi seit dem Release des Spiels im Jahr 2013 träumten viele Fans zudem davon, zusätzlich erneut die Spielwelt von GTA 4 – Liberty City – unsicher zu machen.

Rockstar erfüllte diese Träume nicht, auch wenn eine Erweiterung für GTA Online angeblich geplant war. Jetzt sind einige talentierte Modder in die Bresche gesprungen und haben eine beachtliche Mod für GTA 5 gebaut. Und die hält nichts geringeres als einen kompletten Nachbau von Liberty City bereit!

Deutlich detaillierter als bisherige Nachbauten

Jetzt werdet ihr sagen: Sowas gab es doch schon vorher! Das stimmt zwar, das "Liberty City Preservation Project" – so der Name der Mod – ist aber deutlich detaillierter als vorherige Nachbauten. So laufen im "neuen" Liberty City beispielsweise auch Fußgänger auf den Straßen herum, es gibt einen funktionierende Ubahn, eine Mini-Map sowie die Möglichkeit, zwischen Los Santos und der New York-Nachbildung hin- und herzuteleportieren.

Dazu sieht das Ganze auch noch unglaublich gut aus und hat fast schon Remake-Qualitäten. Hier könnt ihr euch einen Trailer zur Mod anschauen:

Laut den Entwicklern hinter dem Projekt funktioniert die Mod ohne Probleme mit der normalen Singleplayer-Kampagne von Grand Theft Auto 5 und es gibt bereits etliche Gameplay-Videos im Netz, die das auch belegen.

Schreitet Rockstar ein?

Fraglich ist allerdings, ob das Liberty City Preservation Project lange überleben wird. Rockstar ist in der Vergangenheit jedenfalls bereits gegen ähnliche Projekte vorgegangen, es ist also nicht auszuschließen, dass das auch hier der Fall sein könnte.

GTA 4 erschien in Jahr 2008 für die PS3 und die Xbox 360, später folgte auch eine PC-Umsetzung. Spielbarer Hauptcharakter ist Niko Bellic der per Schiff nach Liberty City kommt und dort schnell in die kriminellen Machenschaften diverser Fraktionen in der Stadt gerät.

Währenddessen wartet die GTA-Fangemeinde sehnsüchtig auf ein neues Lebenszeichen von GTA 6. Seit dem ersten Trailer im Dezember 2023 ist es nämlich sehr still um den neuen Serienteil geworden, der im Herbst 2025 erscheinen soll. Bis es soweit ist könnt ihr euch also die Wartezeit mit einem Besuch in Libery City vertreiben.