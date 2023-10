'Hab diesen Glitch geliebt': Cyberpunk 2077-Fans trauern witzigem Bug hinterher, der seit Update 2.01 Geschichte ist

Cyberpunk 2077 hat immer noch einige Bugs und Glitches, selbst nach den vielen Updates.

Cyberpunk 2077 hat sich zwar mittlerweile zu einem wirklich beachtlichen Erfolg gemausert, aber fehlerfrei ist das riesige Open World-Spiel natürlich immer noch nicht. Aber Entwicklerstudio CD Projekt RED arbeitet weiterhin daran, die technischen Probleme auszubügeln – was aber gar nicht immer unbedingt gut ankommt. Einem Bug trauern die Fans nämlich jetzt schon hinterher.

Cyberpunk 2077-Fans trauern Polizisten im kaputten Auto hinterher

Worum geht's? Cyberpunk 2077-Entwickler CDPR hat zum Release der großen Story-Erweiterung Phantom Liberty auch ein gigantisches Update 2.0 veröffentlicht. Das sorgt unter anderem dafür, dass euch die Polizei jetzt auch mit Autos verfolgt und nicht einfach aus dem Nichts auftaucht.

Mittlerweile gibt es auch schon Update 2.01, das wiederum einige Probleme, Bugs und Glitches entfernt, die sich mit Update 2.0 eingeschlichen hatten. Dazu zählt zum Beispiel auch der Fehler, dass Polizist*innen in einem komplett geschrotteten Auto weiterfahren.

Manche Bugs sind nervig, andere aber einfach nur spaßig. In die letzte Kategorie scheint der erwähnte Glitch für viele Fans zu fallen. Immerhin war der wirklich amüsant anzuschauen und ist jetzt nach sehr kurzer Lebensdauer schon wieder Geschichte.

Dementsprechend trauern jetzt manche Fans darum. Es gibt sogar eine Art Tribute-Video auf Reddit, das den nun von uns geschiedenen Helden der Night City-Polizei eine Träne hinterher weint, sogar mit passender Musik:

Das Ganze ist natürlich ein Spaß, aber viele Kommentare wünschen sich trotzdem, dass der Bug zurück kehrt. Es gibt sogar Rufe danach, dass irgendwer eine entsprechende Mod konzipieren soll, die den witzigen Fehler zurück bringen könnte. Es sei einer der wenigen Glitches gewesen, die die Leute wirklich gemocht hätten.

Da kommen selbstverständlich auch Erinnerungen an alte CD Projekt-RED-Spiele hoch. Vor allem an Roach aka Plötze aus The Witcher 3 fühlt sich ein Redditor erinnert. Das Pferd von Hexer Geralt war berühmt-berüchtigt dafür, ständig an den unmöglichsten Orten aufzutauchen – zum Beispiel auf dem Dach von Häusern oder ähnliches.

Was sagt ihr zu dem witzigen Glitch? Ist der euch überhaupt untergekommen und hättet ihr ihn auch gern zurück?