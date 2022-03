Ihr seid Fans von The Legend of Zelda: A Link to the Past, Link's Awakening, Oracle of Seasons und Oracle of Ages? Dann eifert eurem Lieblingshelden Link nach und spitzt mal schön die Ohren: Mit Glory Hunters wurde vor Kurzem ein neues Spiel angekündigt, das sich stark an die Game Boy-Klassiker orientiert.



Und das coole: Glory Hunters erscheint nicht nur für den PC, sondern auch physisch für den Game Boy. Jap! So richtig oldschool auf Cartridge.

Das steckt hinter Glory Hunters

Klickt euch durch die Galerie und schaut euch erste Screenshots an:

Glory Hunters - Screenshots ansehen

Spielerisch orientiert sich Glory Hunters an alte 2D-Zelda-Ableger – heißt, wir schwingen als kleiner Kopffüßler das Schwert, kloppen Monster zu Brei und rätseln uns durch Dungeons.

Allerdings soll Glory Hunters mit über 20 Spielstunden und "der größten Map, die es jemals in einem Game Boy-Spiel gab" weitaus umfangreicher ausfallen als A Link to the Past und Co.

Die Story soll zudem nicht-linear verlaufen, womöglich haben wir also wie in A Link Between Worlds mehr Freiheiten bei der Erkundung. In der Story schreiten wir voran, indem wir Achievements sammeln, von denen es über tausend Stück gibt. Wir sind gespannt, wie das spielerisch genau aussieht und ob Glory Hunters am Ende an seine glorreichen Vorbilder herankommt.

Die Kickstarter-Kampagne für Glory Hunters startet am 10. April 2022. Markiert euch den Tag also in eurer Wunschfarbe (wir empfehlen GamePro-Petrol) im Kalender, falls ihr das coole Projekt unterstützen wollt.

Wann ist der angepeilte Release? Das Spiel soll 2023 physisch für Game Boy und digital für den PC erscheinen. Weitere Plattformen sollen folgen. Auf itch.io gibt's übrigens bereits eine Demo zu Glory Hunters.

Welche Zelda-ähnliche Spiele gibt es noch? Falls ihr nach Titeln sucht, die ihr jetzt schon spielen könnt, dann legen wir euch unsere große GamePro-Liste der 42 besten Zelda-Alternativen ans Herz.

Was haltet ihr von Glory Hunters?