Im PS4-Blockbuster God of War erleben wir einen Kratos, der nur widerwillig zu seiner alten Hauptbeschäftigung zurückkehrt. Der gebeutelte Mann hat sich aus gutem Grund in die nordischen Gefilde zurückgezogen. Aber die Story setzt lange Zeit nach den Ereignissen aus God of War 3 an. Was in der Zwischenzeit geschah, beleuchtet jetzt ein weiterer Comic namens Fallen God.

God of War: Fallen God verbindet die Story von Teil 3 & dem PS4-Spiel

God of War Comic-Reihe: Dark Horse Comics bringt eine neue Comic-Reihe an den Start. Sie hört auf den Namen Fallen God und setzt nochmal deutlich früher an, als es der Vorgänger-Comic getan hat. Während Letzterer die Ereignisse kurz vor dem neuesten God of War-Teil zusammenfasst, widmet sich Fallen God den Dingen, die direkt nach Teil 3 passiert sind.

Darum geht's: In der bisher noch sehr kurz gehaltenen Story-Zusammenfassung von God of War: Fallen God heißt es, dass Kratos in die Wüste flüchtet. Nachdem er Zeus, Athena und und das restliche Pantheon der griechischen Welt erledigt hat, muss er sich seinem größten und schwierigsten Gegner stellen – sich selbst.

Eigentlich will sich der Gott des Krieges zurückziehen, zur Ruhe setzen und eine Familie gründen. Aber auf der Flucht durch die Wüste muss er feststellen, dass er vor seiner Wut und Schuld nicht fortlaufen kann. Im Kampf gegen sich selbst bekommt er es mit seiner Psyche zu tun, was ihm offenbar schwer zu schaffen macht.

Wann kommt's? Am 24. Juni soll es soweit sein, dann erscheint der erste Teil der Fallen God-Comicreihe.

Er stammt aus der Feder desselben Teams, dem wir auch schon die anderen God of War-Comics von Dark Horse verdanken: Chris Robertson schreibt die Geschichte und Tony Parker sorgt für die Bilder. Dan Jackson zeichnet für die Farben verantwortlich und John Roshell für das Lettering. Das Cover-Artwork kommt von Dave Rapoza.

Was haltet ihr von den God of War-Comics? Freut ihr euch auf die neue Reihe?