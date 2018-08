Die neuen Abenteuer von Kratos, der seine Vergangenheit in Griechenland gegen neue Gefahren aus der nordischen Mythologie eingetauscht hat, haben zwar viel zu bieten, aber auch der PS4-Blockbuster ist irgendwann auserzählt.

Wer mehr über das neue Leben des Spartaners erfahren möchte, darf aber zur offiziellen Comic-Reihe greifen, die in Zusammenarbeit von Dark Horse Comics, Santa Monica Studio und Sony Interactive Entertainment.

Was ist das für ein Comic?

Das Universum erweitern: Mit der 4-teiligen Comic-Reihe, die beim Dark Horse Comics-Verlag entsteht, sollen Fans die Möglichkeit bekommen, tiefer in die Geschichte von God of War einzusteigen. Als Grundlage dienen hier die Abenteuer, die Kratos erlebt, bevor wir im aktuellen PS4-Titel in seine Rolle schlüpfen.

Erster Blick auf den Comic: Die Reihe wurde gerade erst angekündigt, aber es gibt schon erstes Artwork, das uns zeigt, wie wir uns den Look von Comic-Kratos vorzustellen haben.

Worum geht's in den God of War-Comics?

In der offiziellen Beschreibung von Dark Horse Comics heißt es, dass Kratos gerade erst in seiner neuen Heimat angekommen ist und vesucht, seine Wut und seinen Zorn endlich hinter sich zu lassen.

"Die God of War-Comic-Reihe findet Kratos nach seinem Krieg gegen die Götter des Olymps in der entlegenen Wildnis des Nordens vor. "

"Bei dem Versuch, seine Wut, die den Großteil seines Lebens definiert hat, hinter sich zu lassen, facht Kratos versehentlich eine Fehde mit einem mysteriösen Berserker-Kult an, als er versucht, einen Fremden davor zu bewahren, von einem monströsem Bären zerfleischt zu werden. Für den ehemaligen Geist von Sparta bleibt aber keine gute Tat ungestraft."

Wo und wann kann ich die Comics kaufen?

Die erste Ausgabe der 4-teiligen Comic-Reihe erscheint am 14. November 2018.

Kaufen könnt ihr die Comicy entweder über Amazon oder im Comic-Laden eures Vertrauens. Auch Zeitschriftenläden und Bahnhofshandlungen führen oftmals breite Angebote im Comic-Bereich.