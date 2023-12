Kratos-Schauspieler macht sich auf TGA-Bühne über CoD MW3 lustig: 'Meine 8-Minuten-Rede war länger als die Kampagne'

Kratos knöpft sich auf den Game Awards 2023 Modern Warfare 3 vor.

Christopher Judge, der Darsteller und Sprecher von Kratos aus God of War, ist für seine flammenden Reden auf den Game Awards bekannt. Diesmal knöpft sich der Schauspieler keine geringere Spielemarke als Call of Duty vor und scherzt über die Kampagne des kürzlich erschienenen Ablegers Modern Warfare 3.

Das hat Christopher Judge auf den Game Awards gesagt

Judge sorgte auf den Game Awards 2022 mit einer ausufernden, fast acht Minuten langen Rede für Schlagzeilen. Auch in diesem Jahr war der Schauspieler und Darsteller von Kratos wieder auf der Bühne der Award-Show zu sehen, um die beste Voice Acting-Performance des Jahres anzukündigen.

Dabei scherzte er über seine Rede aus dem vergangenen Jahr – und machte sich im gleichen Atemzug über Call of Duty: Modern Warfare 3 lustig. Es folgte lautes Lachen aus dem Publikum, dann peinliche Stille (via Gamerant).

Fun Fact: Meine Rede war länger als die Kampagne des diesjährigen Call of Duty. *lacht* Ah, ein weiteres Unternehmen, für das ich niemals arbeiten werde.

Gaming-Fans feiern den Scherz: "Kratos zerstört sogar in modernen Zeiten", schreibt beispielsweise ein YouTube-User in den Kommentaren unter dem oben verlinkten Video.

Die Kampagne von MW 3 erinnert diesmal eher an einen DLC, der allerdings zum Vollpreis angeboten wird. Sie dauert gerade mal vier bis fünf Stunden und enttäuscht mit einem abrupten Ende und Logiklöchern. Warum es sich bei Modern Warfare 3 in unseren Augen sogar um den Tiefpunkt der Reihe handelt, erklären wir euch im GamePro-Test:

Valhalla-DLC für God of War: Ragnarök angekündigt

Auch God of War-Fans können sich nach den Game Awards 2023 freuen, denn mit Valhalla erhält GoW Ragnarök einen DLC. Den Trailer dazu könnt ihr euch hier anschauen:

Release schon nächste Woche: Genauer gesagt handelt es sich bei Valhalla um ein kostenloses Content-Update, bei dem ein Roguelike-ähnlicher Modus im Fokus steht. Die gute Nachricht: Das Update beziehungsweise die neuen kostenlosen Inhalte für den PlayStation-Hit God of War Ragnarök erscheinen bereits in der kommenden Woche, nämlich am 12. Dezember 2023 für PS4 und PS5.