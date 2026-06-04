God of War Laufeys Release ist nicht "Jahre weit weg" - Jason Schreier hat gute Nachrichten und sagt, das PS5-Exclusive kommt definitiv vor 2028

God of War Laufey soll exklusiv für die PS5 erscheinen, hat im Zuge der State of Play aber noch keinen Release spendiert bekommen. Jason Schreier gibt Entwarnung. Ewig lange warten müssen wir wohl nicht mehr.

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Linda Sprenger
04.06.2026 | 19:00 Uhr

Jason Schreier äußert sich zum Release von God of War Laufey. Jason Schreier äußert sich zum Release von God of War Laufey.

Mit God of War Laufey kündige Sony im Zuge der Juni 2026-Ausgabe der State of Play einen brandneuen Ableger aus dem GoW-Universum an und zeigte im Rahmen der Enthüllung gleich mal 23 Minuten Gameplay. Bezüglich einer wichtigen Info halten sich Sony und Santa Monica Studio allerdings noch bedeckt, denn aktuell kennen wir weder den Release-Termin noch einen Release-Zeitraum des PS5-Excklusives.

Heißt das, dass das Action-Adventure mit Faye in der Hauptrolle noch in weiter Ferne liegt? Zumindest der bekannte Journalist und Insider Jason Schreier gibt Entwarnung.

Wann könnte God of War Laufey erscheinen?

Video starten 5:43 God of War Laufey: Trailer stellt den neuen Hauptcharakter Faye vor

Wie Schreier kurz nach der Enthüllung von God of War Laufey auf Bluesky schrieb, sei der Titel "nicht Jahre von uns entfernt":

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Konkret übersetzt lautet der Post:

Wenn ihr mich fragt: Ich würde nicht zu viel in die Tatsache hineininterpretieren, dass God of War Laufey kein Release-Datum oder Zeitfenster bekommen hat — im Gegensatz zu vielen anderen großen Ankündigungen ist dieser Titel hier nicht noch Jahre entfernt.

Wann könnte GoW Laufey dann also erscheinen? Jason Schreier zufolge dürfte das Action-Adventure "definitiv" vor 2028 auf den Markt kommen. Auf die Frage eines Bluesky-Users hin, ob das kommende Faye-Abenteuer 2028 erscheint, antwortete der Journalist mit "definitiv nicht".

Auch wir halten es für wahrscheinlich, dass God of War Laufey 2027 erscheinen könnte, schlicht und einfach, weil Sony für das kommende Jahr noch kein großes PS5-Exclusive im Ärmel hat.

Klar: Mit Intergalactic steht uns noch Naughty Dogs neuestes Spiel bevor, allerdings haben wir seit dem Reveal-Trailer im Zuge der TGA 2024 nichts mehr vom Sci-Fi-Spiel gehört, ein Release im kommenden Jahr steht in den Sternen.

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God of War Laufey erscheint exklusiv für die PlayStation 5.

Und an dieser Stelle seid mal wieder ihr gefragt: Freut ihr euch auf God of War Laufey und was ist eure Vermutung zum Release bzw. wann könnte das Action-Adventure eurer Meinung nach auf den Markt kommen?

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