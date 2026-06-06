God of War Laufey: Release, Plattformen, Preis und mehr – Alle bekannten Infos in der Übersicht

In God of War Laufey ziehen wir nicht mit Kratos, sondern mit seiner Frau Faye in ein Abenteuer. Alles, was wir bisher über das Spiel wissen, sammeln wir hier im Info-Hub.

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Kevin Itzinger
06.06.2026 | 10:00 Uhr

God of War Laufey – Alle bisher bekannten Informationen auf einen Blick. God of War Laufey – Alle bisher bekannten Informationen auf einen Blick.

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Das nächste Abenteuer aus dem God of War-Universum heißt Laufey und begleitet nicht die weitere Reise von Kratos, sondern widmet sich der Geschichte seiner verstorbenen Frau Faye.

In unserem Hub fassen wir alle bisher bekannten Informationen für euch zusammen und gehen dabei auf alle wichtigen Punkte wie Story und Gameplay ein. Natürlich erweitern wir die Infos, sobald es Neuigkeiten gibt – hier seid ihr also immer auf dem neuesten Stand. Wenn euch ein bestimmter Punkt interessiert, könnt ihr über einen Klick auf das Thema direkt dorthin springen:

Video starten 24:10 God of War: Im Interview spricht Cory Barlog mit Laufey Game Director Ariel Lawrence

Release, Plattformen und Preis

Release

  • TBA

Bisher gibt es noch kein offizielles Release-Datum, wir können aber davon ausgehen, dass wir nicht extrem lange auf Laufey warten müssen. Das God of War-Reboot von 2018 wurde während der E3 2016, also rund zwei Jahre vor seinem Release angekündigt. Auch da wurde direkt ausführlich Gameplay gezeigt.

Auch God of War Ragnarök wurde ziemlich genau zwei Jahre vor dem Release im November 2022 angekündigt. Beim Nachfolger wurde aber erst ein Jahr vor der Veröffentlichung Gameplay gezeigt.

Wir gehen zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass Laufey in den nächsten 1 bis 2 Jahren erscheint und auch Jason Schreier spricht auf Bluesky davon, dass das Spiel "nicht Jahre entfernt" sei. Auf die Nachfrage in den Kommentaren, ob das Spiel 2028 erscheint, schrieb er "definitiv nicht", was für eine Veröffentlichung vor 2028 spricht.

2027 würde auch passen, da Sony bisher keinen großen Singleplayer-Titel für das kommende Jahr angekündigt hat. Der Herbst 2026 ist dagegen bereits von Marvel's Wolverine abgedeckt.

Im Ankündigungs-Post des PlayStation-Blogs heißt es zudem "Erscheint bald auf PlayStation 5!" und auch der Gameplay-Trailer endet mit der Nachricht "Coming Soon".

Plattformen

  • PlayStation 5

God of War Laufey wird exklusiv für PlayStation 5 erscheinen. Während die beiden Vorgänger noch mit etwas Verspätung für den PC erschienen, rechnen wir in dem Fall nicht damit, da Sony erst kürzlich bekannt gegeben hat, dass sie ihre großen Singleplayer-Spiele in Zukunft wieder ausschließlich auf ihrer Konsole herausbringen wollen.

Preis

  • TBA

Zum Preis gibt es aktuell noch keine Informationen, sollte sich die allgemeine Preispolitik bei Sony aber bis zum Release nicht ändern, gehen wir davon aus, dass Laufey – genau wie vergleichbare Titel wie Marvel's Wolverine – als Vollpreistitel für 79,99 Euro erscheinen wird.

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Auf den kommenden Seiten widmen wir uns noch der Story, dem Gameplay und dem Cast. Dabei erklären wir euch unter anderem, was es mit der plötzlichen Wiedergeburt Fayes auf sich hat und wie sich ihr Krampfstil von dem von Kratos unterscheidet.

Was sagt ihr zu God of War Laufey? Freut ihr euch auf den Ableger ohne Kratos oder wärt ihr lieber wieder mit dem Gott des Krieges losgezogen?

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