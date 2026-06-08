God of War: Isländerin erklärt, wie "Laufey" eigentlich richtig ausgesprochen wird - aber im Spiel sieht die Sache wieder etwas anders aus

Lau-fi, Lao-fey, Löi-wi: Es gibt viele Möglichkeiten zur Aussprache!

Das neue God of War heißt genau wie seine Protagonistin, nämlich Laufey. Die neue Hauptfigur und Mutter von Atreus ist angelehnt an eine Figur aus der nordischen Mythologie mit demselben Namen. So weit, so simpel. Erst mal.

Abgekürzt wird Laufey dann aber "Faye" und nicht etwa der Schreibweise entsprechend "Fey". Außerdem handelt es sich bei Laufey gleichzeitig um einen isländischen Vornamen, den auch eine bekannte Sängerin trägt. Die God of War-Figur wird aber anders ausgesprochen als diese. Ihr merkt schon: Es ist doch komplizierter als gedacht.

5:43 God of War Laufey: Trailer stellt den neuen Hauptcharakter Faye vor

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Laufey kann auf ziemlich viele unterschiedliche Arten ausgesprochen werden

Im Netz finden sich tatsächlich gar nicht wenige Videos, in denen die Aussprache des Namens erklärt wird – aber die meisten davon sind vor der Ankündigung des neuen God of Wars erschienen und beziehen sich auf den isländischen Vornamen, beziehungsweise den Namen der Sängerin; die aktuell Headlinerin von Fortnite Festival ist und einen eigenen Skin hat.

Hier ihre Demonstration der Aussprache:

Diese dürfte einige von uns vor eine Herausforderung stellen. Die originale isländische Aussprache erinnert am ehesten an "Löi-wei", der ganz genaue Klang dürfte aber vielen deutsch- oder englischsprachigen Personen ohne Übung nicht allzu gut liegen.

Aber auch bei der God of War-Protagonistin ist die Sache nicht ganz so einfach. Intuitiv könnte der Name durchaus auch Lou-fi ausgesprochen werden, richtig ist aber: Lao-fey. So zumindest spricht das Entwickerteam die Figur aus (via IGN).

Allgemein gibt es aber noch weitere kleine Variationen, beispielsweise eine Version, die die isländische Originalaussprache ein wenig an englische Gewohnheiten anpasst – falls eure Verwirrung bisher noch nicht komplett war. Zumindest ist aber die Aussprache, die Cory Barlog wählt, noch vergleichsweise einfach.

Interessant ist übrigens auch, dass die Protagonistin "Faye" abgekürzt wird und nicht etwa "Fey". Beide Namen können auch unabhängig von Laufey als Vornamen genutzt werden (also in unserer Welt) und lassen sich mit dem Wort "Fee" in Verbindung bringen. Fey kann allerdings als englisches Adjektiv auch entrückt oder todgeweiht bedeuten.

Wie habt ihr Laufey bisher ausgesprochen? Auf dieselbe Art wie auch Cory Barlog? Und kennt ihr die isländische Sängerin, beziehungsweise wusstet ihr, wie sie korrekt ausgesprochen wird?