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God of War Laufey: Trailer stellt den neuen Hauptcharakter Faye vor

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God of War Laufey: Trailer stellt den neuen Hauptcharakter Faye vor

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Kevin Itzinger
04.06.2026 | 14:00 Uhr

Im Trailer sprechen Narrative Director Jimmie Myers und Lead Writer Elize Morgan von Sony Santa Monica über God of War Laufey und die neue Heldin Faye. Außerdem verraten sie auch etwas über das Afterlife of the Gods, die Spiewelt aus dem kommenden Serienteil.
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