God of War für 9,99€: Beliebte PS4-Hits jetzt im Angebot bei MediaMarkt

Schon am Montag hat MediaMarkt einen großen PlayStation Sale gestartet, in dem ihr aktuelle PS4- und PS5-Hits wie Horizon Zero Dawn und Gran Turismo 7 zu günstigen Preisen bekommt. Seit heute gibt es nun auch große PS4-Klassiker aus dem PlayStation-Hits-Programm günstiger, und zwar für 9,99€. Das ist beispielsweise eine gute Gelegenheit, um God of War noch nachzuholen, bevor am 9. November mit God of War: Ragnarök die Fortsetzung erscheint. Hier die Liste der reduzierten PS4-Spiele:

MediaMarkt macht bislang keine Angaben dazu, wie lange die Angebote gelten. Die Lieferung ist versandkostenfrei.

Es lohnt sich, darüber hinaus auch noch einen Blick auf die Angebote des PlayStation Summer Sale zu werfen, der gerade bei MediaMarkt und auch bei Saturn läuft. Hier bekommt ihr unter anderem Horizon Forbidden West und Gran Turismo 7 in der PS4-Version für nur 24,99€. Auch Uncharted: Legacy of Thieves und Marvel’s Spider-Man: Miles Morales für PS5 sowie The Last of Us Part 2 für PS4 sind günstig. Mehr erfahrt ihr hier:

Mehr zum Thema PlayStation Sale bei MediaMarkt: Aktuelle PS4- & PS5-Hits jetzt günstig sichern

PS4-Hits für 7,99€ + Versand bei GameStop

Einige der genannten PS4-Hits wie Horizon Zero Dawn, Uncharted: The Nathan Drake Collection und Bloodborne (aber nicht God of War) könnt ihr übrigens auch bei GameStop im Angebot bekommen und kommt dort theoretisch mit 7,99€ sogar noch günstiger weg. Während MediaMarkt kostenfrei liefert, fallen hier allerdings noch 3,99€ für den Versand an. Falls ihr das betreffende Spiel also nicht selbst bei einem Markt in eurer Nähe abholen könnt, zahlt ihr hier insgesamt mehr. Hier geht’s zur Übersicht über die Angebote: