50% auf God of War Ragnarök: Schnappt euch den Action-Hit schnell im Days of Play Sale

God of War Rangarök gibt's nur noch kurze Zeit bis zu 50 Prozent günstiger im Days of Play Sale.

Im Days of Play Sale bei MediaMarkt gibt es jetzt den exklusiven PlayStation-Hit God of War Ragnarök günstig im Sonderangebot: Bei der PS4-Version bekommt ihr 50 Prozent Rabatt im Vergleich zur UVP, wodurch ihr nur noch 34,99€ bezahlt:

Auch die PS5-Version gibt es günstiger, hier bekommt ihr 43 Prozent Rabatt und bezahlt noch 44,99€. Neben MediaMarkt und Saturn gilt das auch für Amazon, wo die PS4-Version leider schon ausverkauft ist:

Die Angebote der Days of Play gelten nur noch bis zum 12. Juni, also bis Montag, sofern sie nicht ohnehin schon vorher vergriffen sind. Ihr könnt euch also nicht mehr allzu lange Zeit lassen.

Wie gut ist God of War Ragnarök?

14:48 God of War Ragnarök - Test-Video: Dieses Meisterwerk hat nur eine alte Schwäche

Um es ganz kurz zu machen: God of War Ragnarök ist ein hervorragendes Spiel und ein Muss für alle, die ein Faible für storybasierte Actionspiele haben. Die Präsentation der von nordischer Mythologie inspirierten Spielwelten ist fantastisch und auch das Gameplay ist gut gelungen, nicht zuletzt dank der wuchtigen Nahkampfattacken. Die Story motiviert ebenfalls, auch wenn sie aufgrund der langen Spieldauer ein paar Durchhänger hat. Mehr erfahrt ihr in unserem Test:

Days of Play 2023: PS4- & PS5-Spiele im Angebot

Vor allem bei MediaMarkt und Saturn gibt es zu den Days of Play 2023 eine große Auswahl an PS4- und PS5-Hits günstig im Angebot.

Während der Days of Play gibt es noch viele weitere PS4- und PS5-Spiele günstig im Angebot. Neben Exklusivtiteln wie Horizon Forbidden West oder The Last of Us Part 1 sind auch einige große Hits von anderen Publishern dabei, beispielsweise Cyberpunk 2077 und Assassin’s Creed Valhalla. Diese Links bringen euch zu den Sales:

Bei MediaMarkt und Saturn ist die Auswahl an Deals am größten, nur hier bekommt ihr beispielsweise viele PS4-Hits für 9,99€. Da sich neben der Spieleauswahl auch die Preise von Shop zu Shop unterscheiden, lohnt es sich zu vergleichen.

