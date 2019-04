Passend zum ersten Geburtstag von God of War hat Sony mit "Raising Kratos" eine aufwändige Dokumentation zum PS4-Exklusivtitel angekündigt. Das Making of in Spielfilmlänge zeigt dabei einen intensiven Blick hinter die Kulissen und verrät dabei Details zum Spiel, die Fans bisher noch nicht kannten. Und der erste Trailer zur Doku endet direkt mit einer dicken Überraschung.

Was steckt hinter dieser unbekannten God of War-Szene?

In der letzten Szene des "Raising Kratos"-Trailers sehen wir nämliche eine gerenderte Szene, die God of War-Fans nicht kennen dürften.

Spannungsgeladener Teaser: Zu sehen ist Kratos, der in einer Höhle steht und langsam zum Ausgang schreitet, während ihn die Kamera von hinten verfolgt. Plötzlich hören wir Fußschritte und irgendjemand (oder irgendetwas) scheint hinter Kratos zu laufen und aufschließen zu wollen.

Update: Director reagiert auf möglichen Teaser zu God of War 2

Was zunächst von vielen für einen Teaser zu God of War 2 gehalten wurde, ist aber etwas ganz anderes, wie Game Director Cory Barlog nun auf Twitter verraten hat. Tatsächlich sollte God of War nämlich mit dieser Szene ursprünglich enthüllt werden - und zwar nicht im Rahmen der E3 2016, sondern in Form eines Easter Eggs, das in der PS4-Version von God of War 3 Remastered versteckt werden sollte.

Oh, to all asking about the final shot in the trailer.



That was the original pre-rendered teaser trailer for GOW 2018 we were going to hide on the GOW 3 remastered PS4 release. But we ran out of time to get it on the disc so it ended up getting put on the shelf until now.



??? pic.twitter.com/9G8cTg27Un — Cory Barlog ? #Raising Kratos (@corybarlog) April 20, 2019

Die Fußschritte, die man im Teaser hört? Ja, damit sollte Atreus angedeutet werden.

Es hat nicht sollen sein: Am Ende habe aber die Zeit nicht mehr ausgereicht und das Team musste die Idee streichen. Das hält Barlog aber für einen Wink des Schicksals, denn die Enthüllung auf der E3 2016 sei so viel besser gewesen.

Erst jetzt kommen Fans aber in den Genuss dieser ganz besonderen Szene und es ist nicht unwahrscheinlich, dass in der großen God of War-Doku noch weitere solcher Kleinigkeiten stecken.

Raising Kratos soll schon bald auf PlayStation YouTube seine Premiere feiern.