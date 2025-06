God of War: Neues Spiel soll heute noch vorgestellt und ganz anders werden, als ihr wahrscheinlich hofft

Kratos könnte es wieder ins alte Griechenland verschlagen, womöglich aber aus einer ganz neuen Perspektive.

Um ein neues God of War-Spiel von Sony Santa Monica ranken sich seit geraumer Zeit diverse Gerüchte. Es könnte sich dabei um eine Rückkehr ins antike Griechenland handeln, auch von einem Spinoff ist immer wieder mal die Rede gewesen. Kurz vor der State of Play heute Abend verhärten sich die Gerüchte, gehen aber in eine neue Richtung.

God of War: Spinoff könnte heute Abend angekündigt und ein 2,5D-Metroidvania werden

Darum geht's: Gestern wurde bekannt gegeben, dass heute Abend eine neue State of Play stattfindet. Sony will eine knappe Dreiviertelstunde neue Titel vorstellen und hier findet ihr alle Infos zu der Show. Gut möglich, dass wir dort auch etwas Neues über das nächste God of War erfahren.

1:45 Neues God of War-Brettspiel lockt mit coolen Miniaturen - kann per Crowdfunding unterstützt werden

Autoplay

Was sagen die Insider? Laut dem Branchenkenner und in der Regel sehr gut vernetzten Insider Tom Henderson handelt es sich bei der God of War-Rückkehr zur Griechenland-Saga wohl um ein sehr viel kleineres Spiel, als er ursprünglich dachte. Er bringt auch den Begriff 2,5D/Metroidvania ins Spiel.

Auf die Frage hin, ob wir das God of War-Spinoff bei der heutigen State of Play sehen werden, um das es schon länger Gerüchte gibt, und das zur Griechenland-Sage zurückkehren soll, antwortet Tom Henderson:

"Ich höre viel Gerede über das 2,5D/Metroidvania oder was auch immer es dann sein wird, ja. Scheint einen sehr viel geringeren Umfang zu haben, als was ich anfangs dachte."

Jeff Grubb kommentiert das einfach nur mit einem "Yeah" und bestätigt die Aussage also offenbar. Da beide Journalisten und Insider in der Vergangenheit schon mehrfach richtig lagen mit ihren Vorhersagen, solltet ihr das zwar mit Vorsicht genießen, könnt es aber wohl durchaus für bare Münze nehmen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Das klingt ganz anders als das, was wir von den letzten beiden God of War-Spielen kennen. Sowohl das Soft-Reboot aus dem Jahr 2018 als auch God of War Ragnarök waren bekanntermaßen klassische Third Person-Action-Adventures mit RPG-Einschlag.

Es gab zwar auch ganz leichte Metroidvania-Anleihen, aber wir haben stets aus der Schulterperspektive gespielt.

Was könnte uns da erwarten? Möglicherweise geht der Titel in die Richtung von Prince of Persia: The Lost Crown, den Ori-Spielen, Hollow Knight oder Metroid: Dread – was natürlich schöne Nachrichten wären. Gut denkbar wäre aber auch, dass wir einfach eine Rückkehr zum Stil der ersten drei God of War-Spiele erleben, die ja auch eine ganz andere Perspektive als die neueren beiden Titel hatten.

Was denkt ihr? Habt ihr Bock auf ein God of War-Spinoff im alten Griechenland, das sich wie ein 2,5D-Metroidvania spielt?