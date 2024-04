Spieler hat God of War angeblich 49 Jahre/431.848 Stunden auf PS5 gezockt - absurd hohe Spielzeit amüsiert die Community

49 Jahre GoW, aber nur 11 Prozent Trophäen freigeschaltet...

Na, wie viele Stunden habt ihr in euer liebstes Spiel versenkt? 100, 200, 300, 400? Alles pillepalle im Vergleich zur absurd hohen Stundenzahl, die Reddit-Mitglied "overlookedtaco" angeblich in God of War gesteckt hat. 431.846 Stunden im genau zu sein – das sind circa 49 Jahre.

Es ist offensichtlich, dass hier etwas nicht stimmen kann. Über einen derartigen Bug gibt es immer mal wieder Berichte. Vor einigen Monaten machte bereits ein ähnlicher Reddit-Post die Runde, in dem ein Spieler zeigte, dass er angeblich 53 Jahre mit Doom verbracht habe.

49 Jahre mit God of War - Bug oder Zeitreise?

Den dazugehörigen Reddit-Post vom User "overlookedtaco" seht ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

In der Kommentarsektion auf Reddit amüsieren sich Community-Mitglieder prächtig über den offensichtlichen Fehler und sticheln augenzwinkernd ein wenig gegen "overlookedtaco", indem sie sich beispielsweise darüber lustig machen, dass der vermeintliche God of War-Hardcore-Fan in so langer Zeit lediglich 11 Prozent der Trophäen freigeschaltet habe, oder ihn fragen, ob er denn einen Job hätte.

PS5-Spielzeittracker: Wie kommt diese hohe Spielzeit-Angabe zustande?

Hierbei handelt es sich um einen Bug. Davon auszugehen ist, dass aufgrund eines technischen Fehlers die Spielzeit als leer abspeichert. Diese wird dann höchstwahrscheinlich durch die Unixzeit ersetzt. Diese zählt die vergangene Zeit seit dem Standard-Datum 1. Januar 1970. Es könnte helfen, wenn ihr das betroffene Spiel auf der PlayStation 5 schlicht und einfach noch einmal neu installiert.

Vielleicht handelt es sich bei "overlookedtaco" aber auch einfach um einen Zeitreisenden...

In welches Spiel habt ihr die meiste Lebenszeit gesteckt? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare, wir sind sehr auf eure Antworten gespannt!