Gone Home - Erscheint Ende August auch für Nintendo Switch

Das Grafik-Adventure Gone Home erscheint am 23. August für die Nintendo Switch. Das hat Entwickler The Fullbright Company bekannt gegeben und einen entsprechenden Ankündigungs-Trailer veröffentlicht, den ihr euch unter dieser News anschauen könnt.

In Gone Home kehrt ihr nach einem längeren Auslandsaufenthalt nach Hause zurück, doch von eurer Familie fehlt jede Spur. Um zu erfahren, was geschehen ist, müsst ihr nun aus der Ego-Perspektive die Zimmer durchforsten und nach Hinweisen suchen.

Ursprünglich erschien Gone Home bereits im Jahr 2013 für den PC, die PS4- und Xbox One-Versionen wurden Anfang 2016 veröffentlicht. Wer das Adventure bislang verpasst hat, kann es also schon bald auf Nintendos Hybrid-Konsole nachholen.