Google startet Großoffensive: Neue Google Pixel 9 Handys, Smartwatches und ein neues faltbares Smartphone bieten ein riesiges Lineup!

Von neuen Flaggschif-Handys bis zu interessanten neuen Falthandys hat Google einige Neuheiten zu bieten.

Das Smartphone-Sortiment von Google wächst. Hauptsächlich wird das Angebot an Handys nun durch die neue Pixel 9 Reihe ergänzt. Diese kommen im frischen Look mit neuem Kamera-Design und bieten erstmals drei Varianten: das Pixel 9, das Pixel 9 Pro und das Pixel 9 Pro XL. Zusätzlich gibt es in der neuen Smartphone-Generation ein neues faltbares Handy, das Google Pixel 9 Pro Fold, und eine neue Generation an Smartwatches, die Google Pixel Watch 3.

Das sind eine Menge neuer Produkte und ihr könnt jetzt schon bei der Vorbestellung richtig Geld sparen. Bei MediaMarkt bekommt ihr bei der Vorbestellung eines Google Pixel 9 in jeder Ausführung einen Rabatt von mindestens 150€ und den doppelten Speicherplatz geschenkt! Und auch bei den neuen Smartwatches könnt ihr jetzt schon 100€ sparen. Wie das funktioniert und bei welchen Handys ihr noch mehr sparen könnt, erklären wir weiter unten im Artikel.

Abschnitt über das Handy, Specs, Features (Pro und Max)

Seit dem Google Pixel 5 hat sich beim Pixel 9 erstmals etwas am Design der Kamera getan und man sieht einen deutlichen Unterschied zum Pixel 8, 7 und 6. Die Kamerabar verläuft nämlich nicht mehr von Kante zu Kante über die gesamte Rückseite des Handys, sondern hat nun ein abgerundetes Design. Meiner Meinung nach deutlich schicker!

Das neue Kamera-Design lässt die Rückseite des Handys frischer und moderner wirken.

Das spiegelt direkt eine der wichtigsten Neuerungen der Pixel 9-Serie wider, nämlich die Kamera. Dieses mal ist die Pro-Kamera endlich auch in der kleineren Variante verbaut, denn das Google Pixel 9 Pro hat den gleichen Formfaktor wie das Pixel 9. Man muss sich also nicht mehr zwischen Kamera und kleinem Display entscheiden, sondern bekommt beim Pixel 9 Pro beides. Wer zusätzlich noch ein großes Display haben möchte, kann sich für das Pixel 9 Pro XL entscheiden.

Bleiben wir zunächst beim Einsteigermodell. Das Pixel 9 verfügt über ein 6,3 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 2424 × 1080 Pixeln und unterstützt eine variable Bildwiederholrate von 60 bis 120 Hertz. Besonders beeindruckend ist die nochmals gesteigerte Helligkeit, die im Normalbetrieb bis zu 1800 cd/m² und in der Spitze sogar bis zu 2700 cd/m² beträgt. Schon das Vorgängermodell galt als extrem hell, beim Pixel 9 wurde die Helligkeit noch einmal gesteigert.

Noch heller sind die beiden Pro-Modelle. Das Pixel 9 Pro bietet bei gleicher Diagonale eine feinere Auflösung von 2856 × 1280 Bildpunkten und eine noch höhere Spitzenhelligkeit von 3000 cd/m². Beim Pixel 9 Pro XL, dem größten Modell der Serie, wächst die Bildschirmdiagonale auf 6,8 Zoll bei einer Auflösung von 2992 × 1344 Bildpunkten.

Das Pixel 9 Pro unterscheidet sich optisch kaum von der Standardvariante und bietet den Mehrwert in Hard- und Software.

Die Kameras sind seit jeher das Steckenpferd der Google Pixel-Handys, weshalb hier auch die meisten Neuerungen zu finden sind. Das Pixel 9 ist mit einer 50-Megapixel-Hauptkamera ausgestattet, die über einen Laser-Autofokus sowie eine optische und elektronische Bildstabilisierung verfügt. Zusätzlich gibt es eine Ultraweitwinkelkamera mit 48 Megapixeln. Das Pixel 9 Pro und das Pixel 9 Pro XL bieten zusätzlich ein 48 Megapixel Teleobjektiv. Das wirklich Besondere an den Pixel-Phones sind aber die KI-Funktionen, die ebenfalls neu sind.

Alle Modelle verfügen über die aktuellsten KI-Funktionen, wie einen verbesserten Nachtsichtmodus, eine Funktion zum Nachschärfen für verwackelte Gesichter sowie die Funktionen "Top-Foto" und "Add Me", die bei Gruppenfotos den besten Gesichtsausdruck aller Personen einfangen und den Fotografen nachträglich ins Bild integrieren. Damit baut Google auf den starken Features der Vorgänger auf, anstatt völlig neue Wege zu gehen.

Unter der Haube setzt Google auf den neuen Tensor-SoC der vierten Generation, der in Zusammenarbeit mit Samsung entwickelt wurde. Dieser Chip soll eine um 17% schnellere Startzeit von Apps und eine um 20% längere Akkulaufzeit bieten. Der Arbeitsspeicher des Pixel 9 wurde auf 12 GB erhöht, Pixel 9 Pro und Pro XL sind mit 16 GB RAM ausgestattet. Beim internen Speicher haben Nutzerinnen und Nutzer die Wahl zwischen 128 GB und 256 GB, während das 9 Pro und Pro XL auch mit 512 GB und 1 TB erhältlich sind.

200€ auf die neuen Google Pixel 9 Smartphones sparen

Bestellt ihr euch ein Google Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL oder Pixel 9 Pro Fold bei MediaMarkt vor, erhaltet ihr stets die größere Speicheroption zum selben Preis. Das bedeutet, wer das Gerät mit 128 GB kauft, der bekommt 256 GB, wer es mit 256 GB Speicher kauft, bekommt 512 GB.

Zusätzlich gibt es eine Ankaufprämie in Höhe von 150€ für das Google Pixel 9, 200€ für das Pixel 9 Pro oder Pixel 9 Pro XL, bzw. 300€ für das Google Pixel 9 Pro Fold, wenn ihr euer altes Handy über den Service von MediaMarkt eintauscht. Wenn ihr übrigens eure alte Smartwatch eintauscht, erhaltet ihr 100€ Rabatt auf die neue Google Pixel Watch 3, was immerhin ein Viertel des Preises ist.

Hier die Aktion nochmal zusammengefasst:

Wenn ihr ein Smartphone der neuen Pixel 9 Reihe bei MediaMarkt vorbestellt, bekommt ihr stets ein kostenloses Speicherplatz-Upgrade. Wer das Gerät mit 128 GB kauft, der bekommt 256 GB, wer es mit 256 GB Speicher kauft, bekommt 512 GB.

Wenn ihr zusätzlich euer altes Smartphone bei MediaMarkt eintauscht, bekommt ihr zu dem Wert eures alten Smartphones weitere 150€ für das Google Pixel 9, 200€ für das Pixel 9 Pro oder Pixel 9 Pro XL und 300€ für das Google Pixel 9 Pro Fold als Eintauschprämie geschenkt.

Dasselbe gilt auch für Smartwatches, bei denen ihr bei Eintausch eurer alten Smartwatch 100€ Eintauschprämie geschenkt bekommt.

Doch neben den neuen Flaggschiff-Smartphones hat Google noch mehr neue Produkte vorgestellt.

Google Pixel Neuheiten: Das Pixel Fold, neue Smartwatches und Pixel Buds Pro 2

Das Google Pixel 9 Pro Fold ist das Kronjuwel des neuen Google-Lineup und bietet ein größeres, helleres 8-Zoll-Display und den neuen Tensor G4-Chip. Das Falthandy verfügt über eine Triple-Kamera mit einer Hauptkamera von 48 Megapixeln, einen 5-fachen optischen Zoom und verschiedene neue AI-Funktionen. Und wie der Name schon sagt, lässt sich das Handy falten und aufklappen, um ein größeres, besser lesbares Display zu erhalten.

Dass man ein Handy falten kann gibt mehrere Vorteile und macht es vor allem sehr flexibel einsetzbar.

Und nicht zuletzt erhalten auch die beiden Wearables, die Google Pixel Watch 3 und die Google Pixel Buds Pro 2, ein neues Update. Vor allem die Smartwatch hat es bitter nötig, denn bisher konnte die Akkulaufzeit der Pixel Watch nicht ganz mit der Konkurrenz mithalten.

Nun bekommt die neue größere 45mm Version zumindest einen größeren Akku verbaut und auch das neue Betriebssystem Watch OS 5 lässt auf Abhilfe hoffen. Neu ist neben der neuen Größe von 45mm auch die Ultra-Wideband-Technologie (UWB), die zur präzisen Standortbestimmung und als digitaler Autoschlüssel genutzt wird.

Vor allem die neuen Google Pixel Buds Pro 2 profitieren sehr vom Upgrade.

Ein mächtiges Upgrade gibt es hingegen bei den Pixel Buds Pro 2. Hier hat Google erstmals einen eigenen Chip verbaut, der eine deutlich bessere Klangqualität verspricht und das Noise Cancelling verbessert. Lobenswert ist auch das angepasste Design, das laut Google besser in den Ohren sitzen soll.

Auch bei der Google Watch 3 könnt ihr von der MediaMarkt Eintauschprämie profitieren. Gebt eure alte Smartwatch ab, erhaltet den Wert der Uhr und 100€ Eintauschprämie und einen 50€ Gutschein obendrauf. Für Kopfhörer gibt es nur einen 30€ Gutschein, aber besser als nichts. Ein geschenkter Gaul und so.