Es ist gar nicht so lange her, als Google mit Stadia seinen großen Vorstoß in die Videospielindustrie vorstellte. Mit einer cloudbasierten Streaming-Plattform, die sämtliche Hardware auslagert und grafisch aufwändige Spiele auch auf alten Laptops oder Smartphones abspielt, könnte Google Stadia ambitionierter kaum sein. Wer braucht schließlich noch eine Konsole, wenn er die neuesten Spiele einfach auf seinem Smart TV spielen kann?

Doch so eindrucksvoll die Enthüllung von Google Stadia auch war, so wenig handfeste Infos gab es zu den wirklich wichtigen Fragen.

Gut möglich, dass Google all diese Fragen noch diese Woche beantwortet.

Für diesen Donnerstag, den 6. Juni, wurde die Google Stadia Connect angekündigt, ein Livestream, der noch vor dem Start der E3 spannende Ankündigungen zum Streamingdienst verspricht. Um 18 Uhr deutscher Zeit soll es losgehen:

Some news can't wait for #E3 . Tune into the first ever #StadiaConnect this Thursday 6/6 at 9AM PT for exciting announcements, games, and more ? https://t.co/dKmKakQeQp pic.twitter.com/mZRagFGh4k

Spannende Infos schon vor der E3: Auf der Google Stadia Connect soll es News geben, die "nicht bis zur E3 warten können" und verspricht Details zu Spielen, Preismodellen und Informationen zum Launch. Der Livestream ist bereits online und auf YouTube zu finden.

Insider will schon mehr wissen: Was es genau auf der Google Stadia zu sehen gibt, wissen wir natürlich nicht. Aber es wäre nicht E3-Hochsaison, ohne Gerüchte. Der bekannte Leaker Liam Robertson behauptet jedenfalls auf Twitter, dass im Rahmen der Connect auch das Baldur's Gate 3-Projekt der Larian Studios enthüllt werden soll.

A catch-up for anyone who hasn't been following:



My sources indicated that this was the date and time of the reveal. I also heard that Baldur's Gate III was planned to open the show. With half of that being confirmed, BG3 is looking likely.https://t.co/FjlUPwmQH3